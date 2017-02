- Jeśli plotkowanie to jest powielanie niesprawdzonych informacji, to kompletnie nie jestem tym zainteresowana - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Beata Sadowska. - Osoby, które plotkują nie mają chyba nic do powiedzenia na własny temat - dodała dziennikarka.

- Plotka zawsze będzie funkcjonowała - zaznaczył Miłosz Brzeziński.

Dlaczego ludzie plotkują?