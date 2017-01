Kanadyjska fotografka Emily Lauren dołączyła do grona ludzi próbujących zmienić sposób myślenia o kobiecym ciele. Jej najnowszy projekt to zdjęcia 40 kobiet o prawdziwych kształtach i rozmiarach zdecydowanie większych, niż pożądane u modelek XXS. Na razie część fotografii jest dostępna na stronie internetowej artystki, ale jej celem jest zebranie funduszy na wydanie zdjęć w formie książki pod zachęcająco brzmiącym tytułem "Przeciętna dziewczyna: przewodnik do kochania swojego ciała".

Jednym z elementów promocji przedsięwzięcia jest film z udziałem kobiet, które pozowały do zdjęć Emily. Pokazują się one w bieliźnie i mówią NIE obróbce zdjęć Photoshopem. Panie przekonują na nagraniu, że każda kobieta jest piękna, choć każda może być inna - krągła, z dużym lub ledwo widocznym biustem, umięśniona.

Oto prawdziwe kobiety, które nie wstydzą się swoich ciał.