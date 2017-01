Natasza Urbańska to jedna z najpiękniejszych i najbardziej seksownych polskich gwiazd. Zwłaszcza na scenie chętnie pokazuje się jako emanująca erotyzmem diwa. Twierdzi, że nie kopiuje żadnej ze słynnych kusicielek dużego ekranu i zachowuje własny, indywidualny styl.

– Jest to taki Nataszowy styl – mówi gwiazda agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Wokalistka uważa, że każda kobieta ma w sobie pokłady seksapilu. Istotą kobiecości jest według niej umiejętne dawkowanie erotycznych sygnałów takich jak spojrzenia czy gesty.

– Myślę, że każda kobieta ma w sobie takie pokłady seksualności, które może dawkować, nie od razu wszystko i kawa na ławę – podkreśla.

Gwiazda jest zdania, że w kontaktach damsko-męskich warto zachować odrobinę tajemniczości i niedopowiedzenia.

– Ta kokieteria jest chyba najfajniejsza w kobietach, jak ona wypuszcza delikatnie i nie do końca jest to takie wprost, że to jest, a może, a może nie? – mówi Natasza Urbańska.