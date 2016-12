Wbrew stereotypom – odchudzanie modne wśród mężczyzn

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że to głównie kobiety marzą o smukłej sylwetce. Tymczasem według badań schudnąć chce w przyszłym roku prawie 29 proc. mężczyzn i nieco ponad 21 proc. kobiet (spośród osób, które zaplanowały już postanowienia noworoczne).

Kobiety na siłownię

Aż 46 proc. kobiet, które będą robiły postanowienia na Nowy Rok, zamierza więcej się ruszać. Odsetek panów, którzy mają taki sam cel, wynosi 25 proc., czyli znacząco mniej. Nie wiadomo jednak, jak się to ma do poziomu aktywności fizycznej obu płci – czy panowie ćwiczą już na tyle często, że trudno im dać z siebie więcej, czy może panie ćwiczą tak mało, że mają jeszcze duże pole do popisu. Tak czy inaczej to świetnie, że obie płcie mają w planach więcej ruchu w nadchodzącym roku, bo wszystkim wyjdzie to na zdrowie.

Trend na zdrowe odżywianie

Na listach postanowień noworocznych jest też widoczna świadomość roli zdrowego odżywiania. Aż 25 proc. kobiet chce w Nowym Roku zadbać o zdrowsze jedzenie. Mężczyzn, którzy mają taki sam plan, jest o połowę mniej – 12 proc. Oznacza to, że warzywa, ryby, chude mięso czy pełnoziarniste pieczywo będą w nadchodzącym roku trafiać częściej na talerze pań niż panów.

Zdrowie i rodzina to priorytety

Pierwsze trzy miejsca na liście priorytetów u kobiet, które mają już noworoczne postanowienia, to:

1. Więcej się ruszać – 46 proc.

2. Spędzać więcej czasu z rodziną – 35 proc.

3. Zadbać o zdrowsze jedzenie – 25 proc.

U mężczyzn pierwsza trójka noworocznych priorytetów brzmi następująco:

1. Spędzać więcej czasu z rodziną – 37 proc.

2. Schudnąć – 29 proc.

3. Rzucić palenie – 28 proc.

– Postanowienia noworoczne Polaków dają powody do optymizmu – mówi Małgorzata Chylewska, dietetyk. – Biorąc pod uwagę, że ok. 60 proc. dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, cieszy fakt, że co drugi z nich chce zmienić ten stan rzeczy. Pozytywnym zaskoczeniem jest też wysoka świadomość roli zdrowego odżywiania, która może jeszcze nie przekłada się w pełni na praktykę, ale od czegoś trzeba zacząć – dodaje ekspertka.

Z badania wynika, że postanowienia noworoczne robi blisko 33 proc. Polaków. Nieco częściej są to mężczyźni (34 proc.) niż kobiety (32 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie LightBox przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS wśród 1,1 tys. respondentów powyżej 18 roku życia. Badanie przeprowadzono w dniach 16-17 grudnia 2016 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).