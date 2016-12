Film, który możecie obejrzeć poniżej, to zapis eksperymentu przeprowadzonego przez dziennikarzy brytyjskiego portalu MailOnline. To oni zainicjowali akcję malowania modelki w taki sposób, aby nałożone na ciało farby do złudzenia przypominały mocno dopasowane jeansy. Zajmująca się tym artystka Sarah Attwell spędziła 2 godziny nad tym projektem, po czym półnaga modelka Kelly Klein wyszła na jedną z głównych ulic stolicy Wielkiej Brytanii i przechadzała się w tym niecodziennym "stroju" w tłumie ludzie. Można by się spodziewać, że jej widok wywoła ogromne zainteresowanie, ale stało się zupełnie inaczej. Tylko kilku przechodniów zwróciło na nią uwagę.

Zobaczcie film.