Ogromna ilość reklam, która zalewa nas zewsząd każdego dnia, sprawia, że coraz mniej lubimy wszystko, co ma nas skłonić do kupienia produktu lub skorzystania z oferowanej usługi. W gąszczu tych "produkcji" zdarzają się jednak i takie, które wywołują pozytywne emocje - tak jak najnowsza, świąteczna reklama londyńskiego lotniska Heathrow. Od jej emisji upłynęła dopiero chwila, a już napisały o niej czołowe brytyjskie portale i doczekała się dziesiątek udostępnień w mediach społecznościowych. Co prawda niektórzy nazywają ją tandetnym wyciskaczem łez, ale zdecydowanej większości internautów bardzo się podoba.

Zobaczcie ją!