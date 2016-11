Oczy zwierciadłem duszy

Nie bez powodu mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. O ile na twarzy możemy zachować powagę, to w oczach odmalowują się wszelkie nasze emocje. Działa to również w drugą stronę: uśmiechnięta twarz nie zawsze oznacza szczerą sympatię. Warto zweryfikować ją właśnie w oczach. Mężczyźni lojalnie wyznają, że właśnie po tym można rozpoznać, że rozmówczyni jest bliska ich sercu. 26% przyznaje, że najprostszą metodą, aby rozszyfrować męskie serce, to przeglądać się w jego oczach. Dla pań także nie stanowi to tajemnicy. Okazuje się, że 27% pań jest świadomych tego, że uczucia panów zdradza po prostu uśmiech, widoczny również w błyszczących oczach. Panowie (16%) przyznają się również do tego, że jeśli są zakochani w danej kobiecie, nie spuszczają jej z oczu. Nie tylko dlatego, że pilnują swojego skarbu i stale kontrolują, czy nie kręcą się koło niego konkurenci, mogący zagrozić ich planom, ale również dlatego, że cały świat staje się wówczas dla nich mniej ważny, a prawdziwe zainteresowanie sprawia, że inne kobiety przestają dla nich istnieć. Czy powiedzenie, że „ktoś komuś wpadł w oko” jest bez znaczenia? Oczywiście nie. Wiedzą to doskonale panie (17%). Gdy w męskich oczach jest iskra, a mężczyzna nie spuszcza wzroku z kobiety i szuka jej spojrzenia, może być ona pewna, że wtedy zrobi dla niej wszystko.

Zakochany mężczyzna i sztuka dialogu

Randka nie byłaby pełna, gdyby nie flirt i zaczepki słowne. 17% panów uważa, że ważny jest właśnie sposób w jaki prowadzi się rozmowę. Wszelkie dwuznaczności, podteksty i aluzje są im dobrze znane i nieocenione w miłosnej grze. Prowadzą ją, doskonale zdając sobie sprawę, że kobieta najczęściej zakochuje się w tym, co słyszy. Zdanie to podzielają również panie, które w 13% bez trudu poznają próbę uwiedzenia. Zakochany mężczyzna, świadom wagi słów, docenia sztukę dialogu również w innym aspekcie: poprzez rozmowę chce poznać swoją wybrankę, wzbudzić w niej zaufanie i chce by poczuła się komfortowo w jego towarzystwie. Jest dociekliwy, zadaje pytania i z chęcią słucha (16% zapytanych), co jest doceniane przez panie w 15% przypadków.

Mowa ciała i dotyk

Równie ważną wskazówką, jak poznać zainteresowanie mężczyzny, są próby dotyku - choćby mimochodem. Przypadkowe muśnięcia, próby ujęcia dłoni, objęcia, uważane są za wystarczający sygnał przez 16% kobiet i 15% panów. Znacznie mniej głosów, jako oznaka zainteresowania, zebrała mowa ciała (9%), której nie kontrolujemy. A może jednak panowie nie przywiązują do niej tak dużej wagi i oznaki takie, jak wypieki na twarzy, nachylenie ciała i zwrócenie głowy w stronę kobiety, to dla nich normalne zachowanie, które nie jest wystarczającym dowodem rodzącej się sympatii? Najmniej respondentów płci męskiej (2%), jako objaw zauroczenia, wskazuje dbanie o prezencję. Prężenia ciała i wciągania brzucha przy kobiecie nie uznają za coś szczególnego. Panie (3%) przyznają również, że są do tego typu zachowań również przyzwyczajone i nie robią na nich wrażenia.

Mężczyźni o swoim ideale

Okazuje się, że zainteresowanie i gotowość związania się z kobietą ujawniania się przede wszystkim w oczach mężczyzny. Jakich więc kobiet poszukują mężczyźni?

- Okazuje się, że według mężczyzn ideał kobiety to ciepła i czuła oraz energiczna, naturalna i otwarta osoba - mówi psycholog Jowita Wójcik. Taka kombinacja cech partnerki pozwala mężczyźnie poczuć się swobodnie w kontakcie z nią i budzi nadzieję na ciekawe wspólne życie. (…) D.M.Buss przeprowadził badania, z których wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni oczekują od partnera zafascynowania ich osobą, miłości, zrównoważenia emocjonalnego, dojrzałości i niezawodności. Taki układ cech u obu stron sprzyja bowiem budowaniu szczęśliwego, trwałego związku, bez wzajemnego ranienia się - komentuje.