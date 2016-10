Mężczyzną, którego najchętniej „zaadoptowałyby” Polki, jest Michał Szpak. Zdobył przygniatającą większość – 31 proc. głosów. Piosenkarz reprezentujący nasz kraj podczas ostatniej Eurowizji pokazał też swoją „inną” twarz w programie „Agent Gwiazdy”. Kiedyś uważany za lekkoducha, teraz stał się dla kobiet uosobieniem towarzyskiego, piekielnie utalentowanego faceta.

Na drugiej pozycji znalazł się główny bohater ostatnich dwóch części „Pitbulla”, Piotr Stramowski (11 proc.). Piękny zarost, zadziorny irokez, filmowy związek z Mają Ostaszewską czy po prostu niesamowity talent aktorski skłoniły Polki do zagłosowania właśnie na niego?

Dużym zaskoczeniem jest ostatni na podium Paweł Opydo (10 proc.). To bloger i vloger, znany między z serii filmików wyśmiewającej słabe, według niego, książki. Świetnie poradzili też sobie polscy sportowcy: piłkarze Jakub Błaszczykowski i Grzegorz Krychowiak zajęli odpowiednio 5. i 10. miejsce. W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem swoją pozycje o 29 miejsc poprawił Marcin Prokop - znalazł się na 4 miejscu. W czołówce pozostają Igor Herbut i Marcin Dorociński (miejsca 6. i 7.).

Podobny ranking portal przeprowadził również w innych krajach, m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Brazylii, Kolumbii, Meksyku czy Argentynie. Czym wyróżniają się wyniki w Polsce?

– W krajach europejskich takich jak Polska czy Hiszpania, głosujące są bardziej przywiązane do „produktów krajowych”! – żartuje Tassia Miller, marketing manager ZaadoptujFaceta.pl. – W tym roku dodaliśmy kilka zagranicznych gwiazd, cieszących się międzynarodową popularnością, lecz Polki postawiły na gwiazdy rodzimego pochodzenia – dodaje Miller. Najwyżej sklasyfikowany Ryan Gosling był dopiero 17.

Słabo poradził sobie Kuba Wojewódzki (34. miejsce) i Michał Figurski (99. pozycja). Najpopularniejszymi polskimi facetami są zdecydowanie muzycy, aktorzy, blogerzy. Tuż za nimi w rankingu możemy znaleźć sportowców i dziennikarzy. Pełne wyniki dostępne są na stronie www.100facetow.pl.

To już 4. edycja rankingu TOP 100 Facetów do Zaadoptowania, w której o ostatecznych wynikach decydują same kobiety. Rok temu wygrał bloger modowy Ekskluzywny Menel.