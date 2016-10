„Dr House” podniesie Twoją atrakcyjność

Jak się okazuje, single szukający miłości ciągle znajdują się pod urokiem geniuszu złośliwego lekarza – Dra House (35%). Na drugim miejscu wśród seriali, które podnoszą atrakcyjność osób przyznających się do ich oglądania, znalazła się obecnie niezwykle popularna „Gra o tron” (27%), na trzecim zaś polskie „Alternatywy 4” (24%). Przyznając się do oglądania tych tytułów, czy to na profilach randkowych, czy podczas spotkań, zyska się w oczach rozmówców – tak twierdzą single.

„Moda na sukces”, „M jak miłość” i „Simpsonowie” – nie przyznawaj się, że je oglądasz

Single, którzy na swoim randkowym profilu wśród ulubionych seriali zamieszczą „Modę na sukces”, czy „M jak miłość”, stracą na atrakcyjności w oczach innych singli. Wiele osób uzna zapewne, że nie jest to niespodzianką. Co jednak ciekawe, polscy single w trójce najmniej atrakcyjnych seriali umieścili również kultową kreskówkę – „Simpsonów”. Aż 17% badanych wybrało ten tytuł, gdy zostali poproszeni o wskazanie „seriali, które dana osoba musiałaby oglądać, aby zniechęcić ich do nawiązania z nią kontaktu”. „Moda na sukces” otrzymała 52% wskazań, „M jak miłość” – 39%.

Seriale domeną 20- i 30-latków

„Co lubisz oglądać?” – to klasyczne pytanie, które zadają sobie osoby na pierwszych spotkaniach czy randkach. To, co kiedyś mogło kogoś pogrążyć, teraz może podnieść jego atrakcyjność. Oglądanie seriali nie jest już bowiem widziane negatywnie – przez pryzmat brazylijskich oper mydlanych. Skąd ta zmiana? Dzisiejsi 20-, czy nawet 30-latkowie seriale kojarzą z interesującym, świetnie zrobionym projektem, który dostarcza rozrywki na wysokim poziomie. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania, oglądanie (dobrych) seriali, stawia nas w lepszym świetle i ułatwia wzbudzenie zainteresowania innych osób! Ponad połowa 20-latków (56%) i dokładnie 1/3 30-latków uważa osoby oglądające seriale za ciekawe i atrakcyjne.

Inaczej ma się to w przypadku singli starszych wiekiem. Wśród osób powyżej 40-tego roku życia mniej niż jedna trzecia badanych przyznaje, że oglądanie seriali pozytywnie wpływa na atrakcyjność tej drugiej osoby.

Na randkę wybierz serial komediowy

Zarówno kobiety (52%), jak i mężczyźni (59%) przyznają, że najlepszym serialowym gatunkiem do wspólnego oglądania podczas randki są seriale komediowe. Co ciekawe, panie najczęściej wskazują na „Przyjaciół”, panowie natomiast na wspomniane wcześniej „Alternatywy 4”. Poza komediami, singielki chętnie obejrzałyby na randce również seriale kryminalne (16%) i seriale fantastyczne (11%). Single natomiast zdecydowaliby się na seriale fantastyczne (15%) i seriale obyczajowe (10%).

Mężczyźni rozmawiają o serialach chętniej niż kobiety

Większość singielek (64%) uznała, że temat seriali nie jest dobry na pierwszą randkę. Kobiety podczas spotkania chętniej rozmawiałyby o czymś innym. Wśród mężczyzn wygląda to nieco inaczej. 49% przepytanych panów stwierdziło, że chętnie poruszyłoby temat seriali podczas pierwszej randki. Poddaje więc to w wątpliwość stwierdzenie, że to kobiety wolą rozprawiać o losach serialowych bohaterów.

* Ankieta: „Filmy, seriale i miłość”. Próba: 610 osób, 51% kobiet.