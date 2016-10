Brak partnera i rodziny dokucza najbardziej

Okazuje się, że to, co najbardziej im doskwiera to brak partnera. 40% mężczyzn i 38% kobiet zdecydowanie nie pozostaje samymi z wyboru. Wydaje się, że stan ten zdecydowanie uważają za przejściowy, a poszukiwanie partnera determinuje ich życie. 21% pań i 15% panów zauważa, że samotność oczywiście im dokucza, ale na szczęście tylko czasami. 9% kobiet i 10% mężczyzn rekompensuje sobie brak związku w życiu zawodowym, ale przeszkadza im to, iż za dużo pracują i nie odpowiada fakt, iż powoduje to, że właściwie nie mają życia prywatnego. Ponad 2% respondentów cierpi z powodu konsekwencji życia w pojedynkę, jakim jest brak dzieci.

Samotność trudna do zniesienia

Niepokojące jest, że aż 6% zapytanych pań i 8% panów często czuje się tak źle, że odpowiednie wydaje im się porównanie ich do samotnego, zbitego psa, a aż 4% mężczyzn i 1% kobiet z powodu permanentnej samotności czuje się nikomu niepotrzebnymi i unika ludzi. Na szczęście jedynie 1% wszystkich zapytanych ma wyjątkowo skrajne emocje i czuje się bezwartościowymi w społeczeństwie i dyskryminowanymi z powodu samotności.

Wolność i niezależność rekompensują brak partnera

11% singli nie odczuwa smutku w związku z samotnością wcale. Deklarują oni, iż są szczęśliwi i uważają się za kogoś wartościowego, niezależnie od posiadania partnera. 6% respondentów zapewnia, że wystarcza im własne towarzystwo i zwykle lubią być sami ze sobą. Natomiast 4% kobiet i prawie 2% mężczyzn optymistycznie stwierdza, iż cieszy się z wolności, jaką ma i dużo wychodzi do ludzi, co daje im poczucie spełnienia.

Wykorzystaj czas w pojedynkę

Jak więc wykorzystać ten specyficzny czas, kiedy jeszcze jesteś singlem, by podnieść swoją wartość we własnych oczach? Jak właściwie zagospodarować szczególny okres życia, który możesz wykorzystać tylko dla siebie? Nie spędzaj go na rozmyślaniu, jak by było, gdyby... Wręcz przeciwnie: rób rzeczy, na które może zabraknąć Ci czasu, kiedy już będziesz w związku.

• Rozwijaj pasje – uwielbiasz czytać, tańczyć, a może Twoje hobby to kino lub gotowanie? Masz szczęście! Wszędzie aż roi się od ofert, kursów i spotkań, na które nie musisz iść w parze. Wykorzystaj również to, że nikt nie narzeka, że Twoja pasja pochłania lwią część Twojego czasu.

• Dbaj o siebie. Odwiedziny u fryzjera, kosmetyczki masażysty niech staną się twoimi rytuałami. Zapisz się na siłownię, zacznij biegać – to świetny sposób nie tylko na spędzenie czasu, ale pamiętaj też, że aktywni, zadbani single postrzegani są jako osoby atrakcyjne. A przecież na tym Ci właśnie zależy.

• Postaw na samorozwój. Wieczory i weekendy w pojedynkę możesz przeznaczyć na kursy, szkolenia czy studia podyplomowe. To inwestycja w Twoją/Waszą przyszłość, która wkrótce zaprocentuje.

• Skup się na karierze. Jako singiel, nie musisz wybierać pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Wykorzystaj, że jesteś bardzo atrakcyjny dla pracodawcy: dyspozycyjny, skupiony i zaangażowany. Pamiętaj tylko, by kariera nie przesłoniła Ci sensu życia.

• Baw się. Chodź na imprezy i wydarzenia kulturalne – poznasz tam wiele ciekawych osób.

• Spotykaj się z przyjaciółmi – pielęgnuj przyjaźnie. Kiedy będziesz w związku, zwłaszcza na jego początku, będziesz miał na to mniej czasu. Wykorzystaj więc nadarzające się sposobności.

• Poznawaj siebie. Wsłuchaj się we własne potrzeby i pragnienia. Zastanów się czego oczekujesz od związku, ludzi, życia. Nie spiesz się, pozwól sobie na chwile refleksji i zadumy. W ten sposób określisz swoje cele i być może uda Ci się zmierzyć z przyczynami Twojej samotności.

• Snuj marzenia i pozwól im się spełniać. Nie przestawaj szukać partnera/partnerki. Wykaż się aktywnością, bądź pełen nadziei. Pamiętaj, że odnaleźć wymarzonego partnera możesz na wiele sposobów.