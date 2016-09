Potrzeba strachu jest zazwyczaj odpowiedzią na monotonię dnia codziennego lub potrzebę oswajania własnych emocji. Jak pokazuje sonda zrealizowana na próbie 3143 respondentów, aż 63% ankietowanych odczuwa chęć przeżywania ekscytującego lęku. Aby jednak strach był rozrywką, musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z fikcją. Najczęściej więc fundujemy sobie dawkę kontrolowanego strachu, oglądając horror (41%) lub próbując sportów ekstremalnych (29%).

Jak wyniki z sondy tego typu doznania realizują głównie ludzie młodzi. Większość to osoby pomiędzy 18, a 24 rokiem życia (31%) lub w wieku 25 – 34 lat (22%). Przyjemny strach zmienia się później w stan zadowolenia lub euforii i dostarcza nam niezapomnianych wrażeń. Do mózgu docierają informacje, że to tylko fikcja, wówczas ciało się rozluźnia i opadają emocje. Takie doznania pozwalają na chwilę oderwać się od codzienności i zapomnieć o problemach.

Okazuje się, że aż 31% ankietowanych szuka ekstremalnych i niebezpiecznych wrażeń przynajmniej raz w miesiącu, a 19% kilka razy w miesiącu, 11% osób potwierdziło że szuka tego typu rozrywek często. Dawka ekscytującego lęku jest najczęściej wyzwaniem (37%), przygodą (29%), potrzebą silnych bodźców (19%) oraz chwilowym odstresowaniem (15%). Co ciekawe 61% osób biorących udział w badaniu podarowałoby również dawkę emocji związanych ze strachem lub adrenaliną komuś bliskiemu. Ankietowani deklarowali, że najchętniej podarowaliby prezent w formie ekstremalnych przeżyć jak np: skok na bungee, skok ze spadochronem czy przejażdżkę rajdowym samochodem.

Chęć sprawdzenia swoich możliwości w postaci ekstremalnych doznań realizujemy właśnie najczęściej poprzez spróbowanie sportów ekstremalnych.

Wśród najczęściej uprawianych sportów ekstremalnych w Polsce znalazły się aktywności w powietrzu, takie jak na przykład skok ze spadochronem lub na bungee, lot paralotnią lub motolotnią, których miało okazję doświadczyć 41% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się sporty wodne, m.in.: nurkowanie, rafting czy budzący duże zainteresowanie FlyBoard, popularne wśród 28% respondentów. Z kolei 14% zapytanych Polaków miało okazję wypróbować swoich sił w sportach ekstremalnych za kierownicą, m.in. jeżdżąc off road lub rajdowo.

Źródło: Badanie "Czy Polacy lubią się bać?" zostało zrealizowane na próbie 3143 respondentów w formie sondy online w sierpniu 2016 roku przez serwis Prezentmarzeń.