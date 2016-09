Jesteś tym, co jesz

Kiedy za oknem zaczyna brakować słońca, zadbajmy o to, co znajduje się na naszym talerzu. Dieta jest jednym z łatwiejszych sposobów na regulację nastroju. Postawmy na żywność, bogatą w tryptofan – aminokwas, który bierze udział w wytwarzaniu serotoniny, a tym samym zapobiega stanom obniżonego nastroju. Źródłem tryptofanu są produkty bogate w białko – przetwory mleczne, jaja, mięso, ryby i produkty sojowe. Organizm, by przekształcić tryptofan w serotoninę potrzebuje witamin z grupy B, witaminy C oraz magnezu. Jedzmy zatem otręby i ziarna, rośliny strączkowe, orzechy, a także zielone warzywa, które dodatkowo zawierają kwas foliowy. Pamiętajmy, że intensywna obróbka termiczna redukuje ilość tryptofanu i folianów w żywności, więc o ile to możliwe, wybierajmy produkty niskoprzetworzone. Mimo braku upałów, dbajmy o odpowiednie nawodnienie organizmu. Woda działa na organizm pobudzająco i wypłukuje toksyny, co z pewnością przełoży się na lepsze samopoczucie.

Ruszaj się

Wykorzystajmy ostatnie słoneczne dni i wyjdźmy z domu, żeby aktywnie spędzić czas. Rytmiczne ćwiczenia, angażujące dużą grupę mięśni i pozbawione współzawodnictwa efektywnie poprawiają nastrój. Wypróbujmy bieganie, jazdę na rowerze albo grę w tenisa. Kiedy złe warunki pogodowe zaczną być uciążliwe, dobrą alternatywą dla spędzania czasu na świeżym powietrzu staną się kluby fitness oferujące różnorodne zajęcia aerobowe bądź pływalnie. Jednorazowe ćwiczenia powinny trwać przynajmniej 15 – 20 minut, a największe korzyści emocjonalne obserwuje się, gdy ruszamy się 45 – 60 minut. Liczy się też systematyczność. Starajmy się ćwiczyć przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu.

Postaw na relacje

Pogorszenie pogody sprzyja zamknięciu się w swoich czterech ścianach. Przełammy ten schemat i organizujmy wolne popołudnia wspólnie z rodziną bądź przyjaciółmi. Jesień może być czasem odkrywania nowych lokali, powstałych ostatnio w okolicy. Jeśli nie jesteśmy fanami knajp i kawiarni, zorganizujmy spotkanie z przyjaciółmi u siebie w domu. Możemy wykorzystać te wspólne chwile na wspominanie wakacyjnych wojaży i przejrzenie zdjęć z wakacji. Coraz większą popularnością cieszą się także gry planszowe. Długie wieczory będą idealną okazją do wspólnej zabawy.

Domowe SPA

Kondycję psychiczną zdecydowanie poprawią zabiegi pielęgnacyjne. Każda z nas chce czuć się piękna i zadbana. Po lecie skóra często jest przesuszona, a duża ilość słońca mogła pozostawić nam niechciany prezent w postaci przebarwień. Teraz jest czas, żeby zadbać o siebie. Wieczorem znajdź chwilę na aromatyczną kąpiel. Używaj kosmetyków, które nawilżą ciało.

Uśmiechnij się

Przenieśmy się w radosny świat komedii. Dobrze dobrany film czy sztuka mogą być skutecznym antidotum na jesienną chandrę. Po wakacjach w teatrach rozpoczyna się nowy sezon, więc warto zapoznać się z proponowanym repertuarem. Jeśli natomiast jesteśmy domatorami, to z pewnością znajdziemy ciekawą alternatywę w postaci filmu albo dobrej książki, które zadziałają pozytywnie na samopoczucie. Tej jesieni pozwólmy sobie na proste przyjemności.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Bio-Oil.