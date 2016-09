Pracownicy serwisu poddali analizie odpowiedzi udzielone przez 33,030 singli, którzy na skali od 0 do 7 mieli ocenić własny poziom zadowolenia ze swojego życia. Tworząc ostateczny ranking, pod uwagę wzięto te miejscowości, w których mieszka co najmniej 800 osób, jakie zarejestrowały się na eDarling. Ostateczna lista przedstawia się następująco (w nawiasach podano wynik, jaki przypada dla poszczególnego miasta, przy czym należy pamiętać, że 7 odpowiada maksymalnemu zadowoleniu, 0 maksymalnemu niezadowoleniu z własnego życia):

1. Bydgoszcz (5,82)

2. Szczecin (5,81)

3. Poznań (5,79)

4. Lublin (5,78)

5. Warszawa (5,76)

6. Gdańsk (5,75)

7. Wrocław (5,74)

8. Katowice (5,72)

9. Łódź (5,71)

10. Kraków (5,69)



Szczęśliwsi single żyją na zachód od Wisły?

Co ciekawe, aż 9 na 10 miast, w których żyją najszczęśliwsi single, leży albo nad Wisłą, albo na zachód od rzeki. Spośród wschodnich miast, w rankingu znalazł się tylko Lublin (zajął wysokie, czwarte miejsce). Nasuwa się więc wniosek, iż samotnym Polakom żyje się przyjemniej na zachodzie kraju. Przyczyną tego stanu rzeczy może być to, iż na zachodzie przywiązanie do tradycji i wartości rodzinnych zdaje się słabsze, niż na wschodzie kraju. Osoby samotne zamieszkujące wschodnie rejony, mogą więc odczuwać większą presję, bądź potrzebę, aby z kimś się związać. Tym samym trudniej jest im znosić samotność i dostrzegać pozytywne aspekty tego stanu, co wyraźnie odbija się w wynikach przeprowadzonego badania.