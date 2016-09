Znaczna część kandydatów, którzy chcą rozpocząć albo dalej rozwijać swoją karierę zawodową musi uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych i stawić czoła konsultantowi ds. rekrutacji bądź przyszłemu przełożonemu. Pomimo że jest to niecodzienna sytuacja, osoby zainteresowane zawodowym rozwojem muszą się z nią zmierzyć. Niektórzy kandydaci w ogóle nie przejmują się rozmową kwalifikacyjną, inni odczuwają niewielki stres, jeszcze innym spędza ona sen z powiek. Zatem kiedy już padną pytania: „Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?”, ,,Co może do niej wnieść?” czy ,,Jakie kompetencje pozwolą Panu/Pani na rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków?”, warto pamiętać o 8 rzeczach, które jeśli zostaną zawarte w odpowiedzi, mogą pomóc pokonać stres i wpłynąć na decyzję o zatrudnieniu.

1. Wiem dużo na temat firmy

Często z ust osób rekrutujących pada pytanie, co kandydat wie na temat firmy, do której aplikuje. Przygotowując się do spotkania warto wcześniej zapoznać się z profilem działalności jaką prowadzi potencjalny, przyszły pracodawca oraz uzyskać jak najwięcej informacji na jego temat. Tutaj z pomocą uczestnikom procesu rekrutacji przychodzi strona internetowa organizacji.

- W czasie rozmowy kwalifikacyjnej warto, aby kandydat dodał, że profil firmy odpowiada jego zainteresowaniom i jest zgodny z kierunkiem w jakim chce się rozwijać. Pracodawca na pewno doceni wiedzę kandydata, ponieważ jej posiadanie świadczy o jego świadomym wyborze i rzetelności – komentuje Adrian Stolarski, Team Leader Sales&Logistics w LeasingTeam Group.

2. Ważny jest dla mnie rozwój i podnoszenie kompetencji

Jest to ważna informacja dla potencjalnego pracodawcy, ponieważ wskazuje, że oprócz wynagrodzenia, kandydata motywują również inne aspekty. Pracodawcy doskonale wiedzą, że osoby nastawione na rozwój są bardziej elastyczne, szybciej dostosowują się do nowego środowiska oraz wykazują się większą proaktywnością. Taka informacja pozwoli również pracodawcy na lepsze zaplanowanie ścieżki kariery pracownika. Nawet jeśli kandydat nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów powinien zaznaczyć, że dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie podnieść brakujące kompetencje. Zadeklarowanie przez kandydata chęci rozwoju wskazuje również na jego otwartość do podejmowania wyzwań, których na pewno będzie sporo na nowym stanowisku.

3. Umiem pracować w zespole

Zdolność do pracy zespołowej jest bardzo pożądaną cechą. Nawet jeśli stanowisko, na które aplikuje kandydat jest samodzielne, zawsze będzie musiał współpracować z pracownikami z różnych działów lub osobami piastującymi inne funkcje. Ważne, aby pracując w zespole nie prowokował sytuacji konfliktowych, ponieważ to znacznie utrudnia pracę pozostałym pracownikom. W pracy należy zachowywać się profesjonalnie i rzetelnie wykonywać powierzone zadania. Dobra współpraca i przejrzysty przepływ informacji to aspekty, dzięki którym dana organizacja może sprawnie funkcjonować.

4. Jestem zmotywowaną osobą

Pracodawcy szczególnie zależy na zatrudnieniu osób z silną motywacją. Zaangażowany pracownik nie musi być zbyt często kontrolowany czy prawidłowo wykonuje swoje obowiązki, co pozwala na optymalizację czasu pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Zmotywowani kandydaci szybciej osiągają sukces i to oni jako pierwsi są brani pod uwagę podczas przyznawania awansów. Osoby te rzadziej zmieniają pracę, dlatego też pracodawcy częściej inwestują w szkolenia podnoszące ich kompetencje czy podnoszą im wynagrodzenie.

5. Mam odpowiednie doświadczenie, aby wykonywać tę pracę

Doświadczenie na podobnym stanowisku jest kluczowym aspektem, na który zwraca uwagę pracodawcakiedy rozważa wiele kandydatur. Bardzo dobrze jeśli kandydat je posiada, lecz co w przypadku kiedy dopiero rozpoczyna karierę zawodową i nigdy wcześniej nie pracował? Jego zadaniem jest przekonanie pracodawcy, że podczas nauki, wolontariatów, rozwijania zainteresowań zdobył doświadczenie pozwalające na rozpoczęcie pracy na docelowym stanowisku.

- W czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy zaznaczyć, które cechy naszej osobowości w dużym stopniu ułatwią nam wykonywanie powierzonych obowiązków. Natomiast jeśli posiadamy już pewne doświadczenie, powinniśmy podać jak najwięcej szczegółów na temat wykonywanych przez nas wcześniej obowiązków – radzi Adrian Stolarski z LeasingTeam Group. Nawet mało istotna z naszego punktu widzenia rzecz może być bardzo ważna w oczach przyszłego pracodawcy. Pamiętajmy, że rozmowa kwalifikacyjna jest sytuacją, w czasie której musimy zaprezentować się z jak najlepszej strony, dlatego powinniśmy chwalić się swoimi umiejętnościami. Oczywiście, nie możemy być zbyt pewni siebie, ponieważ możemy zostać posądzeni o zuchwałość – dodaje ekspert.

6. Wiem, w jakim kierunku chcę się rozwijać

Pracodawcy cenią kandydatów, którzy są świadomi, co chcą osiągnąć w przyszłości. Zatem warto, aby kandydat wspomniał o posiadanych cechach, zainteresowaniach i predyspozycjach. W ten sposób przekona osobę rekrutującą, że decyzja o aplikowaniu na dane stanowisko była w pełni przemyślana, a powierzone obowiązki nie powinny przytłoczyć kandydata. Przedstawiając pracodawcy swój plan rozwoju, uczestnik procesu rekrutacji pokazuje, że jest samodzielny i ambitny. Warto podczas rozmowy wstępnie nakreślić, w jaki sposób kandydat chciałby osiągnąć dane cele, ponieważ proaktywność jest cechą pożądaną i cenioną przez pracodawców.

7. Zależy mi na rozwoju i budowaniu swojej kariery w tej firmie

Kandydat, któremu zależy na zatrudnieniu u danego pracodawcy powinien wspomnieć, że właśnie z tą firmą wiąże swoją przyszłość. W ten sposób informuje konsultanta ds. rekrutacji, że traktuje ofertę pracodawcy poważnie i chciałby się z nim związać na dłużej. Natomiast dla firmy szukającej pracownika jest to sygnał, że kandydat nie prędko zmieni pracę i, że warto zainwestować w jego rozwój.

- W dzisiejszych czasach headhunterzy są bardzo aktywni i wiele organizacji walczy o doświadczonych specjalistów. Nic więc dziwnego, że lojalny pracownik jest na wagę złota. Na rozmowie kwalifikacyjnej warto również powiedzieć, że poprzez nasz rozwój i wkład we wspólną pracę rozwinie się też firma, z którą będziemy się identyfikować i na której dobru będzie nam szczególnie zależało – podkreśla Adrian Stolarski.

8. Bardzo mnie cieszy perspektywa pracy tutaj

Każdy pracodawca chciałby usłyszeć, że jego organizacja jest atrakcyjnym miejscem pracy. Deklaracja kandydata, że chce pracować w danej firmie nie dlatego, że musi tylko dlatego, że będzie to dla niego spełnienie marzeń i osiągnięcie celu zawodowego będzie postrzegana przez pracodawcę jako dodatkowy atut, podnoszący szansę na zatrudnienie. Taka osoba prawdopodobnie będzie bardziej zaangażowana w pracę i życie firmy, a co za tym idzie, będzie osiągać lepsze wyniki. Z pewnością pozostanie też w niej na dłużej. O ile zbytnie schlebianie pracodawcy nie jest dobrze postrzegane, o tyle informacja, że praca w danej firmie jest ważną częścią naszego życiowego planu będzie jak najbardziej na miejscu.

Podsumowując, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, należy się dobrze do niej przygotować i zachowywać się naturalnie. Nie warto przypisywać sobie zasługi innych osób, koloryzować lub opowiadać o obowiązkach, których w rzeczywistości nigdy wcześniej się nie wykonywało. Kłamstwo ma krótkie nogi i cała prawda wyjdzie na jaw już w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Nie warto również zbytnio stresować się rozmową kwalifikacyjną, która jest pierwszym kontaktem kandydata z pracodawcą lub agencją zatrudnienia, a jej cel to przede wszystkim sprawdzenie jak radzi sobie w trudnych sytuacjach. Poszukiwanie pracy to również praca. Im bardziej się do niej przygotujemy i zaangażujemy, tym szybciej uzyskamy satysfakcjonujące efekty.