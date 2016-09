Czy korzystamy z pomocy profesjonalistów?

Zdecydowana grupa ankietowanych z wykonywaniem domowych obowiązków radzi sobie sama – taką odpowiedź wskazało aż 87%. Jeśli już badani decydują się na skorzystanie z usług profesjonalistów, to oddają w ich ręce pracochłonne mycie okien (7%) i dostarczanie zakupów (7%). Jeszcze mniej respondentów korzysta z ich pomocy w przypadku sprzątania (4%) i prania (3%).

- Przy trójce dzieci i 200 metrach kwadratowych nie dalibyśmy rady sprzątać sami, co tydzień przychodzi do nas pani sprzątająca. Pranie i zajmowanie się ubraniami od A do Z to obowiązki Mary, gotowanie – moje”– stwierdza Michał Górecki, współwłaściciel rodzinnego bloga „Mike & Mary”.

Podział obowiązków w domu – panie dalej na podium

Mimo widocznego trendu angażowania się panów w wykonywanie domowych obowiązków, badania pokazują, że Polki nadal wiodą prym w tej kwestii. Respondentki najbardziej aktywne są w wykonywaniu takich prac jak: pranie i gotowanie (91%), rozwieszanie prania i mycie podłóg (90%), odkurzanie i mycie okien (85%) oraz prasowanie (84%), tym samym zostawiając panów daleko w tyle. Optymizmem napawa jednak fakt, że wykonywanie tych obowiązków deklaruje jednocześnie ok. 1/3 respondentów płci męskiej. Na szczególną uwagą zasługuje gotowanie z 44% wskazań i odkurzanie (65%).

Robienie zakupów jest natomiast czynnością wykonywaną z podobną częstotliwością zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn (86% do 74%). Jednak mężczyźni mają także swoje zajęcia, w których dominują. Należą do nich: majsterkowanie (77% do 15%) i wynoszenie śmieci (67% do 53%).