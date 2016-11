KUTIA - przepis

Składniki: 30 dag pszenicy; 50 dag mak; 5 łyżek miodu; 30 dag cukru; 10 dag migdałów; 20 dag orzechów; 10 dag rodzynek; zapach waniliowy

Jak przygotować?

Oczyszczoną pszenicę (bez skórki) dokładnie wypłukać. Przełożyć ziarna do garnka i zalać wodą. Gotować na małym ogniu - trzeba sobie na to zarezerwować sporo czasu. Niedogotowana pszenica zepsuje bowiem całą potrawę. Gdy pszenica spęcznieje, wstawić przykryty garnek do lekko nagrzanego piekarnika.

Mak zalać wrzącą wodą, odcedzić, zalać powtórnie. Pozostawić na kilka godzin. Gdy wchłonie wodę, odcedzić i utrzeć go w donicy lub zmielić w maszynce. Kolejno wymieszać mak z miodem i cukrem rozpuszczonym w szklance wody. Dodać bakalie: rodzynki, orzechy, migdały oraz pszenicę i zapach waniliowy. Wymieszać. Kutię podawać schłodzoną.

Smacznego!