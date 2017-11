Zupa grzybowa to tradycyjna potrawa wigilijna i nie może jej zabraknąć na żadnym świątecznym stole. Zapewne każda Pani Domu posiada swój autorski pomysł na to wyjątkowe danie, warto jednak czasami spróbować czegoś nowego – zwłaszcza, jeśli to nowe smakuje i prezentuje się wyśmienicie. Gwarantujemy, że aromat świątecznej zupy grzybowej wg naszego przepisu na zawsze już stanie się nieodzownym elementem magicznego nastroju grudniowych uroczystości.

Zupa grzybowa - PRZEPIS

Składniki:

250 g mrożonych grzybów

cebula

litr bulionu warzywnego

szklanka mleka

połowa szklanki białego, wytrawnego wina

pęczek natki pietruszki

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

masło

śmietana kremówka

Przygotowanie

W głębokim rondlu (możemy także użyć garnka) rozpuszczamy 2 łyżki masła i dodajemy drobno pokrojoną cebulę. Szklimy i wrzucamy mieszankę mrożonych grzybów. Solimy i dusimy pod przykryciem, co jakiś czas mieszając. Po odparowaniu większej części wody (nie odparowujmy całości), dorzucamy posiekaną natkę pietruszki i zalewamy winem. Zwiększamy ogień i po ok. 3 minutach dolewamy bulion oraz mleko (kolejność jest ważna). Zmniejszamy ogień i gotujemy przez kolejne 10 minut. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami. Odstawiamy z ognia i dodajemy 2 rozgniecione ząbki czosnku. Możemy dodać 4 łyżki śmietany kremówki. Serwujemy ze świeżą natką pietruszki – wspaniale podkreśli aromatyczny smak leśnych grzybów. Zupę można podać z pieczywem, grzankami, uszkami lub innymi dodatkami dobranymi wg własnych upodobań. Gotowe!