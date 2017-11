CO CI BĘDZIE POTRZEBNE?

* kapusta kiszona 4 kg

* olej lniany 1/4 litra

* grzyby suszone 2-3 szkl

* cebula cukrowa 4 szt

JAK JĄ PRZYGOTOWAĆ?

Grzyby moczymy na noc. Odlewamy, wlewamy drugą wodę i gotujemy grzyby około 1 godziny. Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na oleju (zwykłym).

Na 3 szklankach grzybowego wywaru gotujemy kapustę z olejem i cebulką, często mieszamy, aby się nie przypaliła. Grzyby kroimy, jeśli są duże i dokładamy do kapusty. Gotujemy do miękkości kapusty. Kapustę przyprawiamy solą i pieprzem do smaku.