MAKOWIEC ZAWIJANY W KRUCHE CIASTO

Ciasto:

1/2 kg mąki

1 kostka margaryny

1/2 szklanki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka śmietany

3 jaja ( 2 żółtka i jedno całe )

Mak:

1/2 kg maku

bakalie

1 żółtko

1 łyżka masła

zapach migdałowy

można dodać 3 łyżki powideł śliwkowych.

Syrop:

1/2 kg cukru

1/2 szklanki wody

JAK GO PRZYGOTOWAĆ?

1/2 kg maku gotować 2 godziny w wodzie. Odsączyć i zmielić 2 razy. Z 1/2 szklanki wody i 1/2 kg cukru ugotować syrop. Wymieszać z makiem i gotować 15 minut na maleńkim gazie, ciągle mieszając. Mak wymieszać z bakaliami, dodać zapach, łyżkę masła i 1 żółtko. Na końcu dodać ubitą pianę z 2 białek. Wszystko wymieszać

Ciasto:

Składniki posiekać. Szybko zagnieść ciasto. Podzielić na 2 części. Odstawić do lodówki i MOCNO schłodzić. Wyjąć 1 część ciasta i podsypując mąka, rozwałkować. Posmarować ciasto białkiem i wyłożyć połowę masy makowej. Zwinąć w rulon, końcówki ciasta podwinąć pod spód. Ciasno zawinąć w pergamin. To samo zrobić z drugą częścią ciasta.

Blachę posypać mąką, ułożyć 2 rulony makowca. Piec w temperaturze 180 stopni.

MAKOWIEC NA BISZKOPCIE

Ciasto makowca:

1 szklanka mąki tortowej

1 szklanka cukru

6 jajek

4 łyżki oleju

cukier waniliowy

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa makowa makowca:

50 dkg maku mielonego

3 jajka

3 łyżki miodu

3/4 szklanki cukru pudru

3/4 kostki margaryny

10 dkg rodzynek

olejek migdałowy

10 dkg orzechów włoskich posiekanych

Ponadto:

polewa czekoladowa

JAK TO PRZYGOTOWAĆ?

Na masę makowca: Żółtka utrzeć z cukrem, dodać miód, margarynę, wymieszać z makiem, rodzynkami, orzechami, olejkiem, miodem i pianą z białek. Wyłożyć na blachę wyłożoną folią aluminiową i piec około 40 minut w temperaturze 180-200 stopni C.

Na biszkopt makowca: Białka ubić na sztywną pianę, dodać cukier i cukier waniliowy. Dodać żółtka i nie przerywając ubijania dodać olej, mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia. Na upieczoną warstwę makową wylać ciasto, wstawić do piekarnika i piec jeszcze 20 minut. Upieczone i wystudzone ciasto przełożyć delikatnie (trzymając za brzegi folii) na tacę, tak aby biszkopt był pod spodem a mak na wierzchu. Polać makowiec polewą czekoladową i posypać posiekanymi orzechami.

MAKOWIEC ŚNIEŻNY

Biszkopt jasny:

6 jaj

1 szklanka cukru kryształu

1 szklanka mąki

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Masa I:

25 dag maku mielonego

10 dag cukru kryształu

3 białka

2 łyżki miodu

1/2 szklanki słodkiego mleka

olejek migdałowy, 20 dag bakalii (rodzynki, płatki migdałowe, kostka z ananasa lub papai).

Masa II:

1/2 l śmietany kremówki

3 łyżeczki żelatyny

2-3 łyżki cukru pudru.

Masa III:

20 dag masła

10 dag cukru pudru

15 dag orzechów mielonych

1/2 szklanki mleka

3 żółtka

spirytus (do smaku)

JAK TO PRZYGOTOWAĆ?

Biszkopt jasny:

1. Białka ubić na sztywno, dodać cukier i żółtka. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem i lekko wymieszać. Wylać na formę do pieczenia. Piec w temp. 160-180 stopni C. ok. 30-40 min.

Masa I:

1.Wszystkie składniki dobrze wymieszać i smażyć na wolnym ogniu, ciągle mieszając, aż do uzyskania gęstej masy.

Masa II:

1.Żelatynę rozpuścić w 1/4 szklanki wody. Śmietanę ubić z cukrem, dodając letnią żelatynę. Wymieszać.

Masa III:

1.Mleko zagotować, zalać orzechy i wymieszać. Masło utrzeć z cukrem, dodać żółtka, przestudzone orzechy i spirytus.

Przełożenie ciasta:

1. Biszkopt - masa I - masa II - masa III - polewa.

MAKOWIEC Z JABŁKAMI

2 szklanka maku

4 jajka

szklanka cukru,

pół kostki masła

1 i 1/2 jabłka

6 łyżek kaszy manny

łyżeczka proszku do pieczenia

pół szklanki rodzynek

orzechy

migdały

kilka kropli aromatu pomarańczowego

biała polewa

szklanka mleka,

woda

JAK TO PRZYGOTOWAĆ?

Mak zalać szklanką mleka wymieszaną z wodą, gotować pół godzinki, a następnie osączyć i zmielić. Masło ukręcić z cukrem i żółtkami. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Masę maślaną połączyć z makiem, jabłkami, kaszą, proszkiem, aromatem i bakaliami. Na koniec delikatnie wymieszać z ubita na sztywno pianą z białek. Ciasto przełożyć do nasmarowanej tłuszczem podłużnej, keksowej blaszki i piec ok. 50 min. w 200°C. Kiedy ciasto ostygnie odkroić jego brzegi od blachy i ostrożnie wyjąć na talerz, uważając, żeby się nie porozrywało. Polać białą polewą.

MAKOWIEC Z BAKALIAMI

Masa makowa

1 szklanka mąki pszennej

1/4 szklanki mleka (60 ml)

50 g margaryny

2 żółtka15 g drożdży

2 łyżki cukru

0,5 łyżki oleju

szczypta soli

cukier waniliowy

JAK TO PRZYGOTOWAĆ?

Najpierw przygotowujemy ciasto drożdżowe: drożdże rozpuszczamy z cukrem i mlekiem, po kilkunastu minutach dodajemy pozostałe składniki i wyrabiamy ciasto. Pod koniec dodajemy rozpuszczoną margarynę i odstawiamy do wyrośnięcia.

Masa makowa

Masę makową rozprowadzamy na rozwałkowanym na prostokątny placek cieście. Następnie rolujemy placek z masą makową i zawijamy w pergamin posmarowany margaryną. Pieczemy w temperaturze 180 - 190 stopni przez około 40 - 50 minut.