Jak wynika z sondy „Walentynki 2018 według Polaków”, 85% kobiet biorących udział w badaniu deklaruje, że obchodzi Walentynki. Dla Pań najważniejsze w święcie zakochanych jest jego celebrowanie z drugą połówką (33%), dobry pomysł na spędzenie tego dnia (20%), przyjemne zaskoczenie partnera (19%) oraz udany wybór prezentu (28%). Jedynie minimalny procent kobiet postrzega to święto jako okazję do seksualnych doznań.

Polki są jednak romantyczkami i ponad połowa respondentek liczy na miły, walentynkowy wieczór we dwoje, 27% na wyznanie miłości, a nawet oświadczyny. 14% Pań czeka nawet na list miłosny, kartkę, piosenkę lub wiersz.

Kobiety mówią wprost, że nie mogą obyć się bez święta zakochanych, bo to impuls do zrobienia czegoś pozytywnego i szczerego dla ukochanej osoby (43%),a także święto miłości, zaangażowania i bliskości (27%).

Romantyczne podejście Polek przejawia się także w odpowiedziach dotyczących prezentów. Co trzecia zapytana kobieta zdradziła, że najlepszym upominkiem walentynkowym nie jest rzecz materialna tylko nietypowa niespodzianka, przygotowana przez drugą połowę, na przykład sesja zdjęciowa czy romantyczny masaż.

- Jak wynika z naszych obserwacji, zarówno panie jak i panowie są coraz odważniejsi w organizowaniu walentynkowych niespodzianek, bo zdają sobie sprawę, iż najgłębiej w pamięci pozostają upominki, które mają w sobie element zaskoczenia. Zabierając partnera w ciekawe miejsce lub organizując niezapomniany wieczór, mamy szansę nie tylko na przyjemne spędzenie razem czasu, ale i na urozmaicenie codziennej rutyny w związku, a nawet spełnienia marzeń ukochanej lub ukochanego - komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

31% kobiet i 47% panów wskazuje także, iż zdecydowanie mężczyźni są lepszymi pomysłodawcami walentynkowych niespodzianek, ponieważ to oni zawsze muszą udowadniać miłość. Co więcej, 28% mężczyzn przyznaje się, iż boi się zawodu partnerki i dlatego musi być pomysłodawcą ciekawych niespodzianek na walentynkowy wieczór.

Co trzecia Polka postrzega również Walentynki jako zagrożenie dla związku, gdyż otwarcie przyznaje, iż kobiety przywiązują dużą wagę do tego święta, a mężczyźni nie zawsze potrafią sprostać ich oczekiwaniom. Według 43% nieudane Walentynki mogą być kropką nad „i” doprowadzając do rozpadu związku, kiedy się nie układa.

* W materiale prasowym wykorzystano dane z analizy krzyżowej pochodzące z badania „Walentynki 2018 według Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń w styczniu br. na próbie 1843 respondentów. W badaniu w formie sondy uczestniczyło 1125 respondentek.