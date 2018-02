- Sexting może wzmagać pożądanie, podniecenie i jeśli ktoś ma trudność z wyrażeniem potrzeb, fantazji, to daje przestrzeń osobie na to, żeby mogła spokojnie wyrazić to, czego chce - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Izabela Jąderek, seksuolog.

Jakie związane są z tym zagrożenia?

Jakie zdanie na temat sextingu miała socjolog Julia Czarnecka?