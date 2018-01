Wargi sromowe to prawdopodobnie najbardziej niedoceniana część ciała kobiety. Jeśli już mówi się o miejscach intymnych, zazwyczaj zwraca się uwagę na łechtaczkę i pochwę. Tymczasem wargi sromowe pełnią ważną funkcję ochronną.

- Wargi sromowe osłaniają pochwę przed urazami mechanicznymi, a także zabezpieczają jej wilgoć i pomagają utrzymać odpowiednią florę bakteryjną. Zaliczamy je do zewnętrznych narządów rodnych kobiet - tłumaczy lek. med. Tomasz Basta, ginekolog z krakowskiej Intima Clinic,

Dzielą się na wargi większe i mniejsze – te pierwsze, bardziej zewnętrzne, składają się głównie z tkanki tłuszczowej i działają niczym poduszka amortyzująca, chroniąc przed tarciem np. podczas współżycia. Te drugie natomiast są fałdem skóry i można je porównać do kurtyny blokującej dostęp bakterii, wirusów oraz innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Wargi sromowe pełnią więc głównie funkcję ochronną dla wewnętrznego układu płciowego kobiety. To części ciała, które są mocno unerwione, dlatego mają również funkcję czuciową i biorą udział w czerpaniu przyjemności przez kobietę z seksu.

Pielęgnacja i choroby warg sromowych

Jak prawidłowo o nie dbać? Kiedy są w dobrej kondycji, wystarczą rutynowe zabiegi higieniczne: codzienny prysznic, używanie kosmetyków do okolic intymnych oraz noszenie bawełnianej bielizny. Jednak w momencie gdy wargi sromowe są przerośnięte lub porowate, gromadzi się w nich wydzielina, która staje się doskonałą pożywką dla bakterii. Wówczas należy bardzo dokładnie obmywać się, usuwając z narządów żółtą wydzielinę.

Dr Tomasz Basta zaznacza, jak ważne jest jednocześnie właściwe nawilżenie delikatnych okolic intymnych. Powinno używać się do tego preparatów zawierających kwasy hialuronowe, gdyż dzięki ich regularnemu stosowaniu skóra robi się gładsza i jędrniejsza, a wargi sromowe przestają się o siebie ocierać.

- Odpowiednia dbałość o wargi sromowe jest bardzo ważna nie tylko po to, aby bakterie i wirusy nie przedostawały się dalej, wewnątrz kobiecego układu płciowego, ale również dlatego, aby sam srom był zdrowy. Istniej bowiem szereg chorób, które może zaatakować również wargi sromowe: choroby wirusowe takie jak opryszczka, zakażenie wirusem HPV, choroby grzybicze, czy w najgorszym przypadku rak – to wszystko również może zaatakować wargi sromowe. Jeśli więc odczuwasz swędzenie, pieczenie, ból w okolicach sromu, lub zauważasz nietypowe, nowe narośla, owrzodzenia, guzki lub brodawki oraz inną niż zwykle barwę to znak, że powinnaś skonsultować stan zdrowia swoich warg sromowych u ginekologa - mówi lekarz.

Anatomia warg sromowych

Wargi sromowe u każdej kobiety wyglądają nieco inaczej. I to jest normalne. Nie ma jednego wzorca jak powinny one wyglądać. Jednak jak podkreśla dr Tomasz Basta zdarzają się naprawdę duże asymetrie i odchylenia od normy, które wywołują u kobiety dyskomfort, a nierzadko i ból.

Takimi przypadkami zajmują się specjaliści ginekologii estetycznej i plastycznej. Rzadko kiedy wskazaniem do zabiegu poprawiającego anatomię warg sromowych jest wyłącznie estetyka. Częściej są to wskazania medyczne i wyraźne zniekształcenia narządów rodnych, np. po wypadku czy porodzie, które powodują utrudniają pacjentce normalne funkcjonowanie i takie utrudniają zwykłe czynności takie jak chodzenie, bieganie lub jazdę na rowerze, nie mówić już o tym, że zbliżenia seksualne stają się dla niej bardzo nieprzyjemne. Te kobiety przeżywają prawdziwy dramat z powodu wyglądu swoich warg sromowych.

Za małe wargi sromowe

Jeśli wargi sromowe są za małe kobieta odczuwa wtedy ból w czasie stosunku, ponieważ brakuje tkanki, która mogłaby się rozciągać delikatnie w głąb pochwy. Czuje ciągłe otarcia i bolesność głębszych narządów płciowych. Pochwa jest ciągle otwarta i ma styczność z drobnoustrojami, częściej więc występują stany zapalne dróg rodnych. Poza tym pochwa bardziej wysycha, przez co szybciej się starzeje, a więc wiotczeje, rozciąga się jest mało jędrna.

Taki problem za małych warg sromowych występuje nie tylko u pacjentek starszych, ale i tych, które mają zanikowe, niedorozwinięte wargi sromowe lub zostały one źle zredukowane przez chirurga (poprzez np. za duże wycięcie). Co zrobić w takiej sytuacji?

- Jednym z rozwiązań jest augumentacja polegająca na wypełnieniu warg sromowych. Za sprawą preparatów na bazie kwasu hialuronowego powiększają się one, uwypuklają i ujędrniają, zamykjąc tym samym przedsionek pochwy – tłumaczy dr Basta. - Jeszcze innym rozwiązaniem jest autoprzeszczep tkanki tłuszczowej. Warto jednak pamiętać, że nie są to zabiegi trwałe i co jakiś czas należy je powtarzać – dodaje specjalista.

Zbyt duże wargi sromowe

Z innym przypadkiem mamy do czynienia, gdy wargi sromowe są za duże. Jednak efekty takiego stanu są podobne jak u kobiet z za małymi wargami sromowymi.

- Tkanka za dużych warg sromowych jest pofałdowana, porowata, pełna zakamarków, które są doskonałym siedliskiem dla bakterii. Często zdarza się, że za duże wargi sromowe skręcają się blokując dopływ krwi. Ponieważ dyskomfort podczas uprawiania sportów jest duży, pojawia się problem z pójściem na basen czy siłownię. Jazda na rowerze i bieganie skutkują mikrourazami, niewielkimi ranami, niedotlenieniem tkanki oraz podatnością na infekcje. Taka wiecznie podrażniona tkanka, łatwo przepuszcza drobnoustroje, które powodują różne choroby. W skrajnych przypadkach w podrażnionych miejscach pojawiają się zmiany brodawkowate, a te mogą prowadzić do zmian nowotworowych. Kobieta z za dużymi wargami sromowymi ma utrudnione stosunki płciowe, ponieważ wargi ciągle są zaciągane do środka pochwy. Jeśli więc kobieta boryka się z wymienionymi przypadłościami, jest to wskazanie medyczne do redukcji warg sromowych – podkreśla dr Basta.

Odbywa się to w trakcie labioplastyki. Najogólniej mówiąc, labioplastyka jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na nadaniu odpowiedniego kształtu wargom sromowym większym lub mniejszym. Kwalifikują się do niej nie tylko pacjentki, których części intymne są za duże, ale też zdeformowane, zanikające czy niesymetryczne. Co ważne, istnieją dwa rodzaje labioplastyki: labiominoroplastyka (chirurgiczna korekta warg sromowych mniejszych) oraz labiomajoroplastyka, czyli chirurgiczna korekta warg sromowych większych.