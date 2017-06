Magda Gessler jest właścicielką kilku warszawskich restauracji, stałą felietonistką dwóch popularnych tygodników, jurorką programu kulinarnego „MasterChef”, oraz gospodynią magazynu „Kuchenne rewolucje”. Obecnie do swoich obowiązków zawodowych dołożyła rolę ambasadorki nowego kanału TVN Food Network. Gwiazda twierdzi, że kocha swoją pracę i to właśnie jej zawdzięcza pogodne nastawienie do życia.

– Ćwiczę mózg, ciężko pracuję, robię to, co kocham – to jest receptą na mój wesoły wygląd, nie wiem, czy dobry, w każdym razie jest mi bardzo dobrze – mówi Magda Gessler. – Seks jest fantastyczną metodą na urodę - dodaje.

Restauratorka została również gospodynią programu „Sexy kuchnia”, w którym będzie przekonywać Polaków, że gotowanie może być zmysłową czynnością. Pokaże, jak przyrządzać potrawy, by cieszyć się dobrym zdrowiem, urodą i udanym życiem erotycznym. Nauczy też kobiety poruszania się po kuchni w odpowiedni sposób.

– Będą to przepisy i sposób, w jaki się gotuje, w jaki kobieta się rusza, żeby kuchnia była sensualna, ciekawa i smaczna. Aby potem można było uprawiać seks w sposób lajtowy – mówi Magda Gessler.