Seniorzy mogą być najlepszymi kochankami. To dlatego, że seks w starszym wieku trwa nieco dłużej (mężczyzna potrzebuje więcej czasu, by osiągnąć spełnienie), dzięki czemu kobiety mogą czerpać z niego większą satysfakcję. Z badań przeprowadzonych przez amerykańską organizację National Council on Aging (NCOA) wynika, że kobiety po 70 czerpią z seksu więcej satysfakcji niż po 40.

– Istotny jest też fakt, że już po 60 roku życia kobiety i mężczyźni zaczynają się do siebie coraz bardziej upodabniać pod względem hormonalnym. To powoduje, że podobnie kształtują się również ich potrzeby seksualne. To bardzo komfortowa sytuacja dla obojga partnerów – podkreśla prof. Shlomo Noy.

Dodatkowo, osoby starsze zdecydowanie lepiej znają i rozumieją swoje oczekiwania, mają wreszcie więcej czasu tylko dla siebie, a także mniej stresu.

– Wszystko to sprzyja seksowi. Wraz z wiekiem zmieniają się oczekiwania, dlatego pary powinny ze sobą jak najwięcej rozmawiać. Otwartość to klucz do satysfakcji w życiu seksualnym – dodaje prof. Shlomo Noy.

Na seks nigdy nie jest się za starym

Z przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii badań Longitudinal Study of Ageing (2015) wynika, że wśród 70 i 80-latków nawet 54% mężczyzn i 31% kobiet uprawia seks przynajmniej dwa razy w miesiącu. Z drugiej strony, w grupie osób w wieku powyżej 50 lat, 39% mężczyzn ma kłopoty z erekcją, a 27% kobiet zgłasza niezdolność do uzyskania orgazmu.

Seniorzy doświadczają nieraz również innych problemów zakłócających radość z seksu. To przede wszystkim inkontynencja (nietrzymanie moczu), zaburzenia hormonalne czy suchość pochwy. Tylko niewielka część seniorów odwiedza lekarza w celu poprawienia jakości swojego życia seksualnego. Najczęściej wstydzą się lub uważają, że ograniczenia w tym obszarze są w starszym wieku czymś zwyczajnym.

– W przypadku problemów tego rodzaju warto skonsultować się z lekarzem. Tym bardziej, że na przykład problemy z erekcją mogą oznaczać poważniejsze kłopoty z układem krążenia. Wszystkie wymienione problemy można skutecznie leczyć. Pamiętajmy, że pod względem czysto fizjologicznym nie istnieje żadna granica wieku, poza którą seks jest już niemożliwy – podkreśla prof. Shlomo Noy.

Jak utrzymać lub zwiększyć apetyt na seks?

Codziennie się ruszaj – spacer, jazda na rowerze, taniec, joga, pilates, gimnastyka mają zbawienny wpływ na układ krążenia, ogólną kondycję. Dbaj też o zbilansowaną dietę – nabiał, drób i owoce morza są szczególnie wskazane. Unikać trzeba cholesterolu, alkoholu, kawy i papierosów.

– Życiu seksualnemu sprzyja zasadniczo wszystko to, co składa się na zdrowy tryb życia, i to niezależnie do wieku. Jeśli organizm jest w dobrej formie, odpowiednio odżywiony i nawodniony, to w naturalny sposób przenosi się to również na seksualną aktywność. Poza tym człowiek dobrze czuje się wtedy mentalnie i akceptuje się takim, jakim jest, a to fundament udanego życia seksualnego – podsumowuje prof. Shlomo Noy.