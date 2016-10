Kondycja

Nie chcesz chyba odpuścić w trakcie najgorętszych figli, bo złapała cię zadyszka albo kolka. Jeśli na co dzień nie ruszasz się za często, nie licz na to, że w łóżku zamienisz się w gimnastyczkę. W trosce o zdrowie lekarze zalecają min. 30 min aktywności dziennie, możesz biegać, wybrać się na spacer, pływać, jeździć na rowerze. Ważne by twoje tętno wzrosło.

Mięśnie dna miednicy

Mięśnie dna miednicy odgrywają istotną rolę przy osiąganiu orgazmu. Powinnaś się je ćwiczyć tym bardziej, że na co dzień się ich zupełnie nie używa. Do treningu mięsi Kegla służą kulki waginalne, najczęściej polecane to tzw. Smartballs, czyli kulki działające na zasadzie biofeedbacku.

– Takie kulki składają się dodatkowych kuleczek w środku, które - wprawione w ruch - pobudzają mięśnie dna miednicy do pracy – tłumaczy Anna Moderska, edukatorka seksualna, ekspertka współpracująca z Fun Factory, producentem gadżetów erotycznych. – Taki trening możesz połączyć ze sprzątaniem czy spacerem, ważne żeby być w ruchu, bo wtedy działają kulki – dodaje.

Biodra, pośladki, uda

Im masz większy zakres ruchu w biodrach, tym łatwiej będzie ci się dopasować z partnerem w dowolnej pozycji. Silne pośladki i uda to też mocniejsze i sprawniejsze ruchy, gdy przejmujesz inicjatywę. W celu wyćwiczenia tych mięśni wykonuj wypchnięcia bioder. Połóż się na plecach na podłodze, stopy oprzyj na podłodze i zegnij nogi w kolanach. Z wydechem wyprzyj biodra, unosząc je tak wysoko, jak tylko potrafisz. Silne uda wytrenujesz ćwicząc wypady lub siadanie przy ścianie bez krzesła.

Ręce, ramiona, kręgosłup

Silny kręgosłup przekłada się na wytrzymałość w pozycjach, w których pracujesz korpusem – wyginasz się, wypinasz lub napinasz kark. Silne mięśnie ramion przydadzą się, gdy trzymasz się lub odpychasz od czegoś, np. ściany, wezgłowia łóżka, kuchennego blatu. Te partie ciała wzmocnisz podczas tzw. planków (opierasz się na podłodze tylko na przedramionach i stopach, korpus utrzymujesz w jednej linii z nogami, podwijając miednicę i napinając mięśnie pleców i brzucha). Jeśli wytrzymujesz w desce 30 s, spróbuj ćwiczenia circle plank: z pozycji planka plecami do góry przejdź do planka bokiem (ciężar ciała tylko na jednej ręce, druga skierowana do sufitu), potem przejdź do planka plecami do podłogi (ciężar na obu przedramionach), na koniec trenuj na drugim boku. W każdej z tych pozycji wytrzymaj 30 sekund.

Elastyczność

Po ćwiczeniach nie zapomnij o rozciąganiu. Nawet kilka minut strechingu każdego dnia przynosi efekty. Skłony, przyciąganie stóp do pośladków czy pozycje z jogi spowodują, że nie złapie cię skurcz albo nie naciągniesz mięśni w chwili, gdy bardzo byś tego nie chciała. Elastyczne i rozciągnięte ciało pozwoli ci czerpać przyjemność z każdej, nawet bardzo egzotycznej pozycji.

- Nad seksem warto pracować. Szukać najlepszych dla nas pozycji, próbować nowych gadżetów czy elementów miłości, które dają nam większą radość, jak również pracować nad własnym ciałem, by było w stanie więcej przyjemności przyjąć i dawać – dodaje ekspertka.