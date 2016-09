Dbanie o swoje zdrowie intymne zaczyna się od małych nawyków czy rytuałów realizowanych każdego dnia. Przestrzegając ich, czujemy się bardziej komfortowo i pewnie, a także unikamy ryzyka złapania różnego rodzaju uciążliwych infekcji czy problemów.

• Odpowiednia bielizna – wybierając w ulubionym sklepie nowy zestaw bielizny, niezwykle istotnym czynnikiem, który zadecyduje o naszym wyborze, powinien być nie tylko piękny fason, ale przede wszystkim rodzaj materiału oraz odpowiednio dopasowany rozmiar. Na siłę udowadniając sobie, że możemy zmieścić się w mniejszy rozmiar niż rzeczywiście nosimy, nie tylko możemy czuć się niewygodnie wykonując nawet najmniejszy ruch, ale również możemy podrażnić wrażliwe miejsca intymne i nabawić się nieprzyjemnych infekcji.

• Wkładki higieniczne – w każdej sytuacji, niezależnie od tego z jakiego materiału wykonana jest nasza bielizna (najlepsze są oczywiście materiały naturalne – bawełna, jedwab), niezwykle istotna jest również dodatkowa ochrona w postaci wkładek higienicznych. Wybierajmy te, które pozwolą naszej skórze oddychać. Jeżeli pierzemy naszą bieliznę w pralce, jest to również dodatkowa ochrona przed podrażnieniami wywołanymi proszkiem lub płynem, który mógł pozostać po niezbyt dokładnym wypłukaniu ubrań.

• Depilacja – obecnie większość nowoczesnych kobiet nie wyobraża sobie dbania o siebie bez regularnej depilacji. Jednak stałe używanie maszynki, nie tylko może wywołać podrażnienia, ale również zdzierając zewnętrzny naskórek może sprawić, że okolice intymne stają się bardziej wrażliwe i podatne na zakażenia. Włoski są twarde i kłujące, co również przyczynia się do tworzenia niekorzystnej flory bakteryjnej. Warto więc zrezygnować z klasycznych, jednorazowych maszynek i zastąpić je profesjonalnymi zabiegami u kosmetyczki. Dobrą metodą będą również wosk lub specjalne plastry. Dzięki temu wyrywamy cebulki włosowe u nasady i nie kaleczymy wrażliwej w tym miejscu skóry. Ponadto jest to duża oszczędność czasu, ponieważ włoski odrastają wolniej, a my możemy czuć się komfortowo i pewnie przez dłuższy czas.

• Higiena – przede wszystkim podstawą dbania o siebie jest zachowanie higieny naszego ciała. Regularne mycie i używanie odpowiednich chusteczek nawilżających przeznaczonych do miejsc intymnych zapewni nam uczucie świeżości i pełnego komfortu. Kupując żel do higieny intymnej, powinnyśmy zwracać szczególną uwagę na etykiety. Wybierajmy produkty, które nie zawierają parabenów, sztucznych barwników, substancji zapachowych. Dzięki temu nie podrażnimy wrażliwej skóry okolic intymnych i tym samym uchronimy się przed uczuciem swędzenia czy pieczenia.

