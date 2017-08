Ona posiadła tajemnicę idealnych pośladków. Jedyna w swoim rodzaju specjalistka od treningu pupy podbija Internet. FOTO

Mimo że Madalin Giorgetta jest certyfikowaną trenerką personalną, jeszcze całkiem niedawno nie miała pośladków, które byłby obiektem zazdrości innych kobiet. Postanowiła to jednak zmienić i opracowała własny program treningowy, który ma na celu idealne ukształtowanie pupy. O tym, że jej zalecenia, naprawdę działają, przekonuje swoje fanki, pokazując własną figurę, a konkretnie to, jak zmieniły się jej kształty w ciągu kilku miesięcy. Konto Madalin na Instagramie ma już prawie 400 tysięcy obserwujących. Dołączycie do nich...?