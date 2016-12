Kim Kardashian ma się czym martwić? Oto jej rosyjska samozwańcza "odpowiedniczka". FOTO

Sandra Burmistrova, bo to o niej mowa, bardzo się stara zainteresować sobą media i całkiem nieźle jej się to udaje. Zniekształcona operacjami plastycznymi dziewczyna staje się coraz bardziej popularna. Dlaczego? Bo jest konsekwentna w działaniu, nie boi się kontrowersji i otwarcie mówi, co jej jej celem - znalezienie zamożnego partnera. Aby to osiągnąć, jest gotowa naprawdę na duże poświęcenia, takie jak np. nieustanne "poprawianie" urody. Oto, co już zrobiła ze swoim ciałem. Myślicie, że na tym się skończy...?