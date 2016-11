Urodowe pory roku: znajdź swoją i naucz się ją pielęgnować!

Facebook 0

Typy urody: WIOSNA Pani Wiosna reprezentuje najdelikatniejszy typ urody – jak budząca się po zimie natura. To piękność rodem ze Skandynawii o jasnych, niebieskich, zielonych lub szarych tęczówkach oczu i bardzo jasnych włosach. Osoby z tym typem urody najczęściej mają jasną i wrażliwą skórę, która może źle reagować na promienie słoneczne. Dziewczęcą i delikatną urodę Pani Wiosny podkreślą jasne, ciepłe odcienie beżu, moreli, brzoskwini lub lila, również z delikatnymi wzorami w kwiaty lub drobną kratkę. Źródło: Materiały prasowe

Marzysz o najmodniejszym płaszczu w pięknym militarnym kolorze khaki… Właśnie taki znalazłaś, chwytasz go i biegniesz do przymierzalni. Przymierzasz to cudo i… miłość gaśnie. Ewidentnie coś jest nie tak. Ta piękna zieleń zamiast podkreślić koloryt Twojej skóry, sprawia, że wyglądasz blado, naczynka na twarzy stają się jeszcze bardziej widoczne, oczy podkrążone, a Twoje piękne blond włosy nagle przybierają szary odcień. To proste: twojej urodowej porze roku nie po drodze w soczystej zieleni, lecz – z pewnością! - w wielu innych kolorach. Jak rozpoznać i umiejętnie podkreślać swój - pielęgnacyjny i nie tylko - typ urody? Podpowiadamy!