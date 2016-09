Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że rozstanie z wieloletnim partnerem może szkodzić kobiecie i negatywnie wpływać na jej formę, to teraz możecie z czystym sumieniem wyrzucić tę "złotą myśl" do kosza! Skoro Kasia Niezgoda po zakończeniu związku z Tomkiem Kammelem wygląda TAK, to dlaczego każdej innej kobiecie miałoby się to nie udać?! Brawo!