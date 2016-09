Rytuały dla urody (i kosmetyki do nich), które możesz wykonać w... pracy!

Kosmetyki do biura - CIAŁO

ENERGIA PIĘKNA Niezależnie od tego, którą nogą wstajesz, ten dzień może należeć do Ciebie! O swoje samopoczucie zacznij dbać od samego rana. Szybciej niż filiżanka espresso na nogi postawi Cię ekspresowy prysznic. Orzeźwiający zapach żelu pod prysznic lub peelingu zadziała pobudzająco i energetyzująco. Wybieraj zapachy, które przyjemnie Ci się kojarzą, np. kokosa (np. peeling kawowy Imprezowy Kokos BodyBoom), kwiatu pomarańczy (np. pielęgnacyjny olejek do ciała Le Petit Marseillais), egzotycznych kwiatów (np. peeling Latino Temptetion Spa), drzewa cedrowego (np. Olejek pod prysznic i do kąpieli Barwy Harmonii Cedar Wood Barwa).