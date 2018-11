Zbawienny wpływ grejpfruta na skórę docenia coraz więcej Polek. Nic dziwnego – jest bogatym źródłem witaminy C, retinolu, beta-karotenu oraz przeciwutleniaczy. Co jeszcze sprawia, że chętnie uzupełniamy pielęgnację o ten owoc? I które codzienne rytuały urodowe sprawiają, że nie tylko wyglądamy, ale również czujemy się lepiej?

Oczyszczająca maseczka do twarzy

Polecana jest szczególnie posiadaczkom cery tłustej oraz trądzikowej. Co będzie Ci potrzebne do przygotowania maseczki? Zmieszaj sok z połówki grejpfruta, łyżkę miodu oraz 1/3 szklanki mąki kukurydzianej do uzyskania gęstej konsystencji. Gotowy preparat nałóż na skórę twarzy i pozostaw na około 15 minut, a następnie spłucz letnią wodą. Kosmetyk skutecznie usuwa nadmiar sebum, odblokowuje pory, a także wykazuje działanie tonizujące. Regularne stosowanie produktów z wykorzystaniem grejpfruta sprzyja łagodzeniu stanów zapalnych oraz rozjaśnianiu przebarwień potrądzikowych.

Peeling solny na dłonie

Chyba przyznasz, że dłonie to jedna z tych części ciała, którą najbardziej zaniedbujesz. A wystarczy raz na tydzień wykonać peeling, aby skóra tej partii ciała zachwycała zdrowym wyglądem. Odżywczą mieszankę składającą się 1,5 łyżki oliwy, 4 łyżek soli (najlepiej himalajskiej) oraz 5 kropli soku z grejpfruta nałóż na lekko zwilżoną skórę. Delikatnie masuj, nie zapominając, zarówno o wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie dłoni. Po spłukaniu kosmetyku koniecznie użyj kremu do rąk – nawilżania nigdy za wiele!

Owocowy balsam do ciała

Rytuał codziennej pielęgnacji ciała możesz urozmaicić poprzez dodanie do gotowych kosmetyków ekstraktu z grejpfruta. Sięgnij po najbardziej neutralny balsam i wyciśnij do niego odrobinę soku. Cytrus ten skutecznie zapobiega „pajączkom” poprzez wzmocnienie naczyń krwionośnych. Jest niezrównany w walce z bliznami oraz przebarwieniami ze względu na dużą zawartość witaminy C i kwasów owocowych. Ponadto stymuluje produkcję kolagenu, dzięki czemu pozbawiona jędrności skóra.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki CD.