Zacznij od relaksującej kąpieli

Domowe SPA rozpocznij od aromatycznej kąpieli. Jej zadaniem jest przede wszystkim dokładne oczyszczenie i przygotowanie skóry do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych, ale również zrelaksowanie ciała i umysłu. W całkowitym odprężeniu się pomoże aromaterapia, czyli naturalne substancje zapachowe o działaniu uspokajającym i relaksującym. Wystarczy dodać kilka kropel olejku eterycznego do ciepłej wody oraz zapalić świece zapachowe, aby samodzielnie stworzyć wyjątkowy klimat gabinetu SPA.

Wypróbuj: ARBONNE, Rescue&Renew, Olejek eteryczny Evergreen spirit blend, 126 zł/15 ml

Zadbaj o ciało

Kąpiel zapewni ci relaks we własnej łazience, ale to również doskonały moment, aby zadbać o kondycję swojej skóry. Podczas tego niezwykle relaksującego rytuału warto wykonać peeling całego ciała. To świetny zabieg, który dokładnie ją oczyści oraz skutecznie i natychmiastowo poprawi jej wygląd. Masaż wykonywany podczas peelingu dodatkowo korzystnie wpłynie na krążenie krwi, dzięki czemu komórki skóry staną się lepiej odżywione. Po kąpieli oraz peelingu skóra jest miękka i gładka. Aby zatrzymać ten efekt na dłużej, sięgnij po kosmetyki, które ją dodatkowo natłuszczą. Warto wybrać balsam do ciała zawierające witaminy antyoksydacyjne np. witaminę A oraz E, lanolinę, woski lub tłuszcze roślinne, które mają właściwości intensywnie nawilżające i odżywiające. Pamiętaj również o odpowiednim nawadnianiu skóry od wewnątrz. Picie odpowiedniej ilości wody przyczyni się do lepszej regeneracji ciała.

Wypróbuj: Eau Thermale Avène, Łagodny peeling 74,90 zł/200 ml, Barwa, Energetyzujący peeling z ekstraktem z guarany i pomarańczy, 29 zł/250 g; Elancyl, Multiujędrniający krem do ciała 110 zł/200 ml; Dafi, Butelka filtrująca, 0,7 l/ 45 zł

Poświęć chwilę dla twarzy

Pozbawiona blasku, szara i przesuszona cera, cienie pod oczami to znak, że Twoja twarz pilnie potrzebuje interwencji. Kiedy ciało będzie się relaksowało podczas kąpieli, możesz wykonać zabiegi, które przywrócą jej świeżość oraz dobry wygląd. Najpierw dokładnie oczyść skórę twarzy przy pomocy delikatnego toniku lub żelu oraz peelingu. Następnie nałóż na nią odpowiednią do typu cery maseczkę, która dogłębnie nawilży i odżywi delikatną skórę twarzy. Pamiętaj, aby wmasować ją okrężnymi ruchami i zmyć letnią wodą. Na sam koniec nałóż na całą twarz i dekolt krem odżywczy, który dodatkowo utrwali efekt dogłębnie oczyszczonej oraz nawilżonej skóry.

Wypróbuj: Galènic Puretè Sublime, Żel oczyszczający 57 zł/150 ml; La Prairie Skin Caviar Luxe Sleep Mask, 1393 zł/50 ml; L’Oréal Paris, Maska czysta glinka 34,99 zł/50 ml; Garnier, Skin Naturals Pure Charcoal, Czarna maska tekstylna z ekstraktem z czarnej herbaty 8,90 zł/28 g; Uriage Krem multi-action do skóry wokół oczu, 89,90 zł/15 ml; Nuxe Crème Prodigieuse® Boost Olejkowy balsam regenerujący na noc 149 zł/50 ml

Domowe SPA dla włosów, dłoni i stóp

Podczas relaksującego rytuału nie zapomnij otoczyć troską swoje włosy, dłonie i stopy. Jeśli Twoje kosmyki są przesuszone i matowe, zastosuj naturalne maski lub olejki, które pod wpływem ciepła lepiej się wchłoną, dzięki czemu odzyskają dawny blask, energię i miękkość. Podczas domowego SPA pamiętaj również, aby zadbać o swoje dłonie oraz stopy. Po kąpieli nałóż intensywnie nawilżający oraz zmiękczający krem, który będzie stanowił idealne wykończenie. Teraz jest doskonały moment na wykonanie manicure i pedicure, który dopełni relaksujący oraz upiększający ciało rytuał.

Wypróbuj: Klorane Maska do włosów na bazie masła mangowego, 65 zł/150 ml, Rene Furterer, Karitè Nutri Intesywnie odżywiająca maska 160 zł/200 ml; Dessange. Maska do włosów bardzo suchych, 30 zł/250 ml; Indigo, Krem do stóp Foot Lover, 25 zł/100 ml, Put&Rub Linia EKO SPA Balsam do rąk, 55 zł/100 ml