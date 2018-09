Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia, co czwarty mężczyzna i co trzecia kobieta nie ćwiczą wystarczająco dużo, by zapobiec różnym chorobom. Jak się okazuje, istnieje wiele dowodów na to, że jeżeli się ruszamy, żyjemy dłużej i zmniejszamy ryzyko zachorowań.

Dr Anna Plucik-Mrożek, która leczy ruchem oraz Beata Domaszewicz, która chorowała na nowotwór piersi i wysokie tętno, opowiedziały o fitnessie medycznym.

Jak często należy ćwiczyć, by zachować zdrowie?