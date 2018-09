W opinii ekspertów brak samoakceptacji i niezadowolenie ze swojego wyglądu w dużej mierze są spowodowane tym, że kobiety za bardzo wzorują się na wystylizowanych osobach z pierwszych stron gazet i wyretuszowanych zdjęciach z sieci. Często też dokonują porównań nie z przeciętną osobą w tym samym wieku, ale z „dziewczyną z okładki”, której jedynym zajęciem jest dbanie o efektowny wygląd i którą do sesji przygotowuje sztab specjalistów. Pojawia się więc frustracja, a jednocześnie brakuje motywacji do wprowadzenia korzystnych zmian, a przede wszystkim do osiągnięcia równowagi.

Specjaliści radzą więc, by spojrzeć na siebie łaskawszym okiem i próbować zaakceptować swój wygląd, a jeśli już koniecznie chcemy coś zmienić, najpierw trzeba się właściwie zmotywować. Zamiast więc nieustannie walczyć ze sobą, warto skupić się na swoich walorach i je podkreślać.

– Trzeba znajdować w swoim ciele pozytywy, czyli jeżeli nie podoba nam się brzuch, to nauczyć się go maskować, a zobaczyć, że mamy piękne nogi. Na pewno jesteśmy w stanie znaleźć atrybuty, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zaakceptować ewentualnych defektów – mówi agencji Newseria Lifestyle Katarzyna Jasiewcz, pisarka.

By poprawić kondycję, zadbać o szczupłą sylwetkę i zdrowy wygląd skóry można poddawać się różnym zabiegom pielęgnacyjnym, ujędrniającym, upiększającym i odmładzającym.

– Trzeba też wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, czyli wykonujemy tych zabiegów tyle, dopóki jest poprawa i akceptujemy ten efekt nie dążąc do doskonałości. Bo w przeciwnym razie można po prostu wpaść w błędne koło, że oczekujemy coraz lepszych efektów, coraz większych i zaczynamy być niezadowolone, bo zawsze tak jest, że jeżeli nie wykonujemy radykalnych zabiegów, to skuteczność zabiegów jest wysoka przez pierwsze kilka miesięcy, a potem ta skóra ma swoje zdolności naprawcze i w nieskończoność coraz lepiej nie będzie wyglądać – mówi Katarzyna Jasiewcz.

Wizyty u kosmetyczki, zabiegi w salonach medycyny estetycznej czy ćwiczenia na siłowni niewątpliwie przyczyniają się do poprawy samopoczucia i zwiększają samoakceptację. Trzeba jednak uważać, by pogoń za doskonałością nie poszła w złym kierunku.

– Można ćwiczyć i to jest terapia która zawsze pomaga, przy czym pamiętajmy, że same brzuszki nie wystarczą, a nawet mogą zaszkodzić. Powinnyśmy ustalić sobie trening który będzie zrównoważony, czyli ćwicząc mięśnie brzucha, pamiętać o mięśniach grzbietu, bo jeżeli postaramy się wyłącznie skupić na brzuchu może się okazać, że zaczyna nas boleć kręgosłup i to nie będzie dobrym objawem – mówi Katarzyna Jasiewcz.

W pogoni za młodym wyglądem i idealną sylwetką panie jednocześnie zapominają o profilaktyce zdrowotnej zwłaszcza tych części ciała, które najmniej lubią, bądź których się wręcz wstydzą – a mowa tu o brzuchu i miednicy.

– Jeżeli będziemy mieć zbyt mocne mięśnie brzucha, czyli dążyć do tzw. sześciopaku, który u kobiet trudno osiągnąć, ale wiele z nas chciałoby tak wyglądać, może dojść do zbyt dużego napięcia właśnie tych powłok, które stanowią pewnego rodzaju naturalny gorset. Wtedy tłocznia brzuszna będzie działać tak silnie, że mięśnie dna miednicy będą dodatkowo obciążane ciśnieniem, które będzie występowało w jamie brzusznej i jamie miedniczej, a wtedy niedaleko do wysiłkowego nietrzymania moczu czy innych problemów dotyczących okolic intymnych – mówi Katarzyna Jasiewcz.

By osiągnąć wymarzoną sylwetkę, kobiety często również stosują nieracjonalne diety bądź niskokaloryczne głodówki. Do tego dołączają bardzo intensywne treningi na siłowni, czym wyniszczają swoje ciało.

Dr Katarzyna Jasiewicz – inicjatorka i duch sprawczy projektu "Ciałoterapia" jak mantrę powtarza: "Dbaj o siebie. Jesteś dla mnie ważna". W książce pod tym samym tytułem dzieli się z czytelnikami swoimi doświadczeniami ze swojej ponad dwudziestoletniej praktyki lekarskiej. Zwraca uwagę, że choć podstawą prewencji zdrowotnej jest zdrowy styl życia, to na tempo procesów starzenia wpływają także profilaktyka, i to nie tylko badania okresowe, ale także codzienna samoobserwacja i nawyki.