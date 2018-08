Redakcja Dziennik.pl

Zacznij od małych kroków

- Jeśli sport nie należy jeszcze do twoich codziennych, rutynowych nawyków, zacznij powoli wprowadzać go do swojego życia tak, by żadna, ani dobra, ani zła pogoda, nie mogła Cię później od niego odciągnąć. Sukces to suma małych kroków. Radzę rozpocząć od 30-minutowego porannego rytuału, który z powodzeniem wykonasz we własnym domu, kiedy reszta domowników jeszcze śpi, a Ty nie musisz czekać w korkach ani przebierać się w szatni. Rozpocznij od prostych ćwiczeń mobilizacyjnych, takich jak rozciąganie. Kiedy poczujesz, że zrobiłeś się bardziej elastyczny, dorzuć kilka pompek, a przy każdym powtórzeniu podciągnij na zmianę kolana do klatki piersiowej. Kilka przysiadów również nie zaszkodzi. W ten sposób możesz budować swoją podstawową sprawność i za kilka tygodni poczujesz, że nie możesz już żyć bez sportu – mówi Jakub Mauricz, trener i dietetyk sportowy współpracujący z marką Bakalland.

Nie szukaj wymówek

Długi dzień w pracy i wizja leniwego wieczoru lub kino plenerowe nie powinny być pretekstem do zrezygnowania z aktywności. Najtrudniejsze są początki, więc gdy już zaczniesz regularnie ćwiczyć, szkoda zaprzepaścić ten wysiłek i dobrą kondycję. Lato to przecież najlepszy czas, by biegać czy jeździć na rowerze na świeżym powietrzu. Nie zastanawiaj się więc nad tym, jaki pretekst na dziś znaleźć, ale jak połączyć dobrą letnią zabawę z aktywnością, która pozwoli ci utrzymać formę. Wystarczy wybrać się z przyjaciółmi na spacer lub w weekend na odkryty basen. Ćwiczenia to przecież nie tylko intensywny trening na siłowni. Możesz sprawdzić też czy w pobliskim parku latem nie odbywają się zorganizowane ćwiczenia, takie jak aerobik na trawie lub czy twoje centrum sportowe nie oferuje zajęć na zewnątrz, takich jak np. nordic walking. Dobrym pomysłem jest też wypróbowanie plenerowych przyrządów do ćwiczeń, które coraz częściej pojawiają się w miejskiej przestrzeni zielonej.

Wspieraj swój organizm podczas wysiłku fizycznego

Czasem szukasz pretekstów, by zrezygnować z aktywności dlatego, że twój organizm podpowiada ci, że ma już dość. Na co dzień starasz się połączyć pełnię życia towarzyskiego z wszechstronnym dbaniem o siebie, a dodatkowo w grafiku masz przecież pracę i dom. To zdecydowanie zbyt dużo, jeśli odpowiednio nie wesprzesz swojego ciała. Dlatego jeśli ćwiczysz, zatroszcz się też o prawidłowo zbilansowaną dietę i włącz do jadłospisu specjalne produkty przygotowane z myślą o aktywnych, które posiadają wysoką zawartość białka serwatkowego WPC 80, taurynę zmniejszającą odczucie zmęczenia czy kolagen, który pomoże zregenerować skórę i stawy obciążone podczas aktywności.