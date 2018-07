Redakcja Dziennik.pl

Wystarczy 30 dni stosowania się do trzech prostych zasad, abyś zauważyła pierwsze zadowalające efekty. Ciało kobiety jest piękne w każdym rozmiarze. To, co psuje nasze postrzeganie kobiecych kształtów, to nierówności i pofałdowania na udach i pośladkach. Cellulit jest znany w większym bądź mniejszym stopniu praktycznie każdej kobiecie. Oto 3 kroki, które możesz zrobić, aby pozbyć się cellulitu.

Krok pierwszy: zdrowa dieta i prawidłowe nawodnienie to klucz

Głównym winowajcą powstawania „pomarańczowej skórki” jest zbyt duża ilość cukrów prostych w diecie, które w bardzo szybki sposób prowadzą do zwiększenia komórek tłuszczowych. Z kolei zbyt duża ilość soli, powoduje gromadzenie się wody pozakomórkowej, tworząc w ten sposób obrzęki. Wyeliminowanie produktów wysoko przetworzonych tj. wędliny, gotowe sosy, słone przekąski, fast-foody, słodycze, płatki śniadaniowe, wafle ryżowe, pozwoli na znaczne zmniejszenie zarówno cukrów, jak i soli.

Na co dzień warto spożywać naturalne produkty, które dostarczają wszystkich niezbędnych witamin oraz składników mineralnych. Jasne pieczywo zamień na pełnoziarniste produkty zbożowe, spożywaj rośliny strączkowe, warzywa, umiarkowane ilości owoców, chude mięso oraz nabiał, a także ryby, orzechy i nasiona.

Oprócz prawidłowego żywienia równie ważne jest właściwe nawodnienie. Picie zbyt małej ilości płynów powoduje reakcję obronną w organizmie w postaci zatrzymywania wody. Rozwiązaniem, które pozytywnie wpłynie na stan naszej skóry oraz jej jędrność jest wypijanie 2-3 litrów wody dziennie, oraz dbania o jej prawidłowe nawilżenie i pielęgnację od zewnątrz.

Krok drugi: rusz z krzesła

Nie od dzisiaj wiadomo, że brak ruchu sprzyja „pomarańczowej skórce”. Siedzący tryb życia, unikanie sportu, samochód zamiast spaceru lub winda zamiast wejścia po schodach – niby małe, codzienne „grzeszki”, ale bardzo nieprzyjemne w skutkach.

Bieganie, szybki marsz, rower, spacer z psem – lato daje dużo możliwości ruchu na świeżym powietrzu, szczególnie jeśli nie przepadasz za siłownią. Znajdź aktywność, która sprawia ci przyjemność, a na pewno nie zrezygnujesz z niej po tygodniu.

Najlepsze efekty w walce z cellulitem gwarantuje 30 min ruchu każdego dnia. I uwaga… pamiętaj, żeby po treningu, podczas kąpieli, pamiętać o regularnym, 3 minutowym masażu oraz peelingu, który pozostawi skórę gładką, miękką oraz czystą.

Aktywny tryb życia znacznie przyśpiesza metabolizm, wpływając na utratę tkanki tłuszczowej, a także korzystnie wpływa na wygląd skóry poprzez poprawę krążenia krwi. Oprócz redukcji cellulitu aktywność fizyczna dodatkowo poprawia samopoczucie oraz wyzwala dodatkowe pokłady energii.

Krok trzeci: pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji

Jednym z najstarszych oraz najbardziej znanym sposobem walki z cellulitem jest odpowiedni masaż oraz pielęgnacja. Masaż antycellulitowy skutecznie poprawia funkcjonowanie skóry. Sprawia, że jej ukrwienie ulega znacznej poprawie, co z kolei wpływa na jej wygląd oraz widoczne nierówności. Masaż wykonywany systematycznie pomaga pozbyć się kobiecego defektu, ale także pomaga usunąć zalegające toksyny z organizmu. Do dobrego masażu niezbędny jest olejek wyszczuplający, który poprzez składniki aktywne wpłynie na lepszy efekt. Używanie olejków wraz z odpowiednim masażem wspomaga oczyszczanie skóry z toksyn, a także ujędrnia i uelastycznia ciało. Dodatkowo doskonale odżywia i regeneruje, wykazując dobroczynny wpływ na ogólny wygląd skóry.

Podziękowania z przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Elancyl.