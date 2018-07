Redakcja Dziennik.pl

Strong by Zumba – nowy wymiar treningu

Strong by Zumba to godzinne ćwiczenia w grupie skierowane zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Łączą trening siłowy, plyometryczny, funkcjonalny i kardio idealnie zsynchronizowane z muzyką. Podczas zajęć zaangażowane są wszystkie partie ciała: ramiona, brzuch, pośladki i nogi, co pozwala na ukształtowanie smukłej sylwetki i wzmocnienie mięśni. Efektywność treningu zwiększają również ćwiczenia o wysokiej i zmiennej intensywności, dzięki którym spalanie kalorii odbywa się nie tylko w czasie wysiłku, ale również jeszcze na długo po nim.

Trening plyometryczny, czyli burpees, pajacyki i podskoki z podniesieniem kolan, przeplatają się z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie – wypadami, przysiadami oraz elementami sztuk walki, które odpowiadają za poprawę zwinności, mobilności i ogólnej koordynacji ruchowej. W czasie ćwiczeń Strong by Zumba nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt, wykorzystywany jest jedynie ciężar własnego ciała oraz różne poziomy intensywności. Niezbędne są jedynie wygodne buty treningowe, ręcznik, woda oraz mata.

Czym wyróżnia się program Strong by Zumba?

Strong by Zumba nie jest odmianą Zumby i nie należy jej kojarzyć z tańcem. To jedyny w swoim rodzaju program łączący formę tradycyjnego treningu interwałowego z muzyką, która dyktuje każdy ruch. Utwory są specjalnie stworzone do zestawu ćwiczeń, a sekwencje muzyczne wskazują, ile powtórzeń powinien wykonać trenujący.



- Trening Stong by Zumba jest podzielony na cztery części, a każda z trzech pierwszych zaprojektowana jest tak, aby zapewnić maksymalne spalanie kalorii w jak najkrótszym czasie. Ostatnia część to ćwiczenia na podłodze, które mają za zadanie wzmocnić 29 mięśni posturalnych – mówi Ai Lee Syarief, Strong by Zumba Lead Master Trainer.

Strong by Zumba to zajęcia, w których muzyka nie jest jedynie tłem treningu, ale stanowi jego najważniejszy element. Najpierw powstają zestawy ćwiczeń, a następnie tworzona jest do nich muzyka, która odpowiednio dyktuje ich tempo. Każdy skłon, podskok czy przysiad mają odzwierciedlenie w dźwiękach.

W tworzenie oprawy muzycznej zaangażowani są najwięksi producenci, m.in. Timbaland, Steve Aoki czy Krewella. W treningach STRONG by Zumba wykorzystywane są style m.in. EDM, hip-hop, house, drum i techno, które poprzez swoją rytmiczność odwracają uwagę uczestników zajęć od monotonnego liczenia powtórzeń. Pomagają również osiągać wyższą intensywność oraz motywują do kolejnych ćwiczeń.

W 2012 roku badania przeprowadzone przez dra Costasa Karageorghisa z Sheffield Hallam University wykazały, że połączenie treningu i muzyki pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie energii przez ćwiczącego. Inne badania opublikowane przez magazyn Scientific American pokazują, że słuchanie ulubionych utworów podczas zajęć odwraca uwagę od zmęczenia, poprawia humor, zwiększa wytrzymałość, a nawet może przyspieszyć metabolizm.

- Strong by Zumba to trening, który dzięki zmiennej intensywności oraz ćwiczeniom siłowym pozwala spalić nawet do 800 kalorii podczas godzinnego treningu. Trening poprawia również kondycję oraz wysmukla sylwetkę. Ponadto String by Zumba wpływa pozytywnie na umysł, a dzięki muzyce, która dodatkowo motywuje, zapominamy o nudzie i zniechęceniu podczas ćwiczeń – mówi Izabela Kin-Janda, Strong by Zumba Lead Master Trainer w Polsce.

