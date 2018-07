Redakcja Dziennik.pl

Czy moda może zaszkodzić?

Odpowiedni strój pomaga czuć się pewnie i kobieco. Jednak, nie wszystkie elementy garderoby są naszym sprzymierzeńcem. Warto zdać sobie sprawę, że sposób ubierania może bezpośrednio wpływać na nasze zdrowie. Co zatem może nam zaszkodzić? Częste wybieranie butów na obcasie czy ciasnych dżinsów oddziałuje negatywnie na krążenie krwi w ciele – a to właśnie te elementy ubioru królują w damskich szafach. Opinający materiał powoduje uciski (podobnie jak np. siedzenie z nogą założoną na nogę), które znacznie ograniczają swobodny przepływ krwi. Po latach noszenia takiego stroju, mogą pojawić się problemy z krążeniem żylnym kończyn dolnych, np. w postaci bólu i obrzęków nóg czy pajączków.. Z takim problemem mierzy się obecnie nawet połowa Polek po 40 roku życia, a częstą przyczyną takich dolegliwości jest Przewlekła Niewydolność Żylna (PNŻ). Schorzenie to związane jest z zatrzymaniem prawidłowego przepływu krwi w żyłach, a jego objawami są również: ciężkość i opuchlizna nóg, mrowienie, pieczenie czy występowanie pajączków. Odczuwany przez nas ból ogranicza w codziennym życiu, dlatego rzadziej decydujemy się na aktywne spędzanie wolnego czasu i realizację swoich pasji.

Kłopotliwe odsłanianie nóg…

Jeśli na nogach zauważymy pierwsze pajączki czy opuchliznę, możemy dojść do wniosku, że nie pora już na ich eksponowanie. Wtedy oczywiście mamy możliwość zamienienia odsłaniających nogi spódnic na te sięgające kostek, ale w ten sposób problem nie zniknie. Szczególnie latem ciężko jest całkowicie i w każdej sytuacji zakryć uda i łydki. Wysokie temperatury zachęcają do noszenia krótkich, przewiewnych ubrań. Okres wakacyjny to też czas urlopów i wyjazdów nad morze czy nad jeziora, gdzie zazwyczaj przebywamy w kostiumach kąpielowych. W takich sytuacjach często narasta poczucie wstydu i skrępowania faktem, że ktoś na plaży czy na basenie zobaczy nasze niedoskonałości. W wyniku czego zazwyczaj tracimy pewność siebie, czujemy się mniej atrakcyjne, a nawet rezygnujemy z aktywności i wystrzegamy się miejsc wymagających odsłaniania nóg. Jak tego uniknąć i przerwać błędne koło?

Jak przywrócić nogom blask?

Pamiętajmy, że o zdrowe i piękne nogi możemy zadbać na kilka sposobów. Jednym z nich jest regularne uprawianie sportu, który nie tylko poprawi krążenie krwi, ale także sprawi, że nasze uda i łydki staną się jędrniejsze i smuklejsze. Jeśli nie mamy czasu na systematyczne treningi, postarajmy się znaleźć codziennie chociaż kilka minut na spacer, a w przypadku siedzącej pracy – róbmy co jakiś czas krótkie przerwy. Odrobina ruchu i wstanie od biurka pozwoli pobudzić nasze mięśnie do pracy. Ponadto warto przyjrzeć się swojej codziennej garderobie – wybierajmy ubrania, które nie są zbyt ciasne i nie utrudniają pracy układu krwionośnego. Inną możliwością radzenia sobie z objawami niewydolności żylnej jest wspomaganie organizmu od wewnątrz – np. za pomocą preparatów zawierających diosminę.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów Diosminex.