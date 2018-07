Redakcja Dziennik.pl

1. Regularne podcinanie końcówek

Zapuszczenie długich i zdrowych włosów to ogromne wyzwanie. Podczas tej trudnej przeprawy fryzjerów unikamy jak ognia. Jest to wielki błąd. Włosy narażone są na rozdwajanie, chociażby przez wysokie temperatury. Raz nadłamany włos będzie niszczył się z czasem coraz bardziej. Aby temu zaprzestać, regularnie podcinaj końcówki. Częste wizyty u fryzjera nie przyśpieszą wzrostu włosów, ale znacząco poprawią ich kondycję.

2. Suszenie włosów zimnym powietrzem

Brzmi jak zadanie niewykonalne, jednak wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Suszenie włosów ciepłym powietrzem jest szybkie i przyjemne, jednak nie jest to przepis na zdrowe włosy. Zimne powietrze zamyka łuski włosa, dzięki czemu są one bardziej lśniące i nie puszą się.

3. Olejowanie

To zabieg, który staje się coraz bardziej popularny. Dzięki olejowaniu, co najmniej 1-2 razy w tygodniu włosy stają się mocniejsze i bardziej odżywione. Co więcej, zabezpieczamy je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych i utratą cennych protein. Pamiętaj, aby wybierać dobre, naturalne oleje.

4. Zróżnicowane odżywki

Nierzadko jeden, sprawdzony kosmetyk, pozostaje z nami na lata. Warto wiedzieć, że włosy lubią zmiany. Używając produktów o zróżnicowanym składzie, regularnie dostarczamy im dawkę nowych, bezcennych składników. Dlatego nie wahaj się testować różnych produktów.

5. Kosmetyki wybieraj mądrze

Dobór właściwych kosmetyków to klucz do sukcesu pięknych i zdrowych włosów. Nie zważając na ich rodzaj, najlepszym wyborem będą kosmetyki naturalne, które nie obciążają włosów zbędnymi dodatkami.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Natura Siberica.