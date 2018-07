Wietrz i nie wietrz

Aby sen był komfortowy, warto zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Są na to dwa sposoby. Jednym z nich, który absolutnie nie jest dla nas zrozumiały latem, jest pozostawienie okien zamkniętych w ciągu dnia. Kiedy tylko robi się ciepło naturalne jest dla nas, że otwieramy lub chociaż uchylamy okna, chcąc wpuścić do domu świeże powietrze. Jest ono jednak również ciepłe, dlatego zostawiając okna zamkniętymi, ograniczamy nagrzewanie pokoju. Dodatkowo w mocno nasłonecznionych mieszkaniach, w ciągu dnia warto zostawić zasłonięte rolety czy zasłony. Drugim rozwiązaniem jest przewietrzenie sypialni już wieczorem, kiedy powietrze jest znacznie chłodniejsze niż za dnia. Warto na noc zostawić otwarte okno w sypialni i innym pomieszczeniu, aby zrobić lekki przeciąg.

Ochłódź się

Doskonałym sposobem na ochłodzenie ciała jest oczywiście zimny prysznic przed snem. Wyciągnie on z nas sporo ciepła. Jednak poza lodowatym prysznicem, który nie należy do najprzyjemniejszych, są też inne sposoby na schłodzenie się. Jednym z nich jest przyłożenie lodu na najcieplejsze fragmenty naszego ciała.. To miejsca, które perfumujemy, aby w ciągu dnia, kiedy organizm się ogrzewa, pobudzały zapach. Są to kark, nadgarstki, a także miejsce pod kolanami czy bardzo wrażliwe na zmiany temperatury stopy. To właśnie przyłożenie do nich kostek lodu daje uczucie przyjemnego chłodu. Są również metody takie, jak np. położenie na łóżku mokrego prześcieradła (pamiętajmy, aby pod nim położyć ręcznik) lub włożenie prześcieradła na godzinę do zamrażalnika.

Nie śpij nago

Wiele osób jest zdania, że w upalne dni najlepiej spać nago. Wychodzą bowiem z założenia, że ubranie grzeje. Czas obalić ten mit. Z nagiego ciała pot nie jest tak szybko odprowadzany, ciepło więc zamiast uciekać, gromadzi się na nim. Odpowiednio ubrane ciało, odprowadza pot, dzięki czemu zostaje schłodzone. Aby mimo potu, nie tracić komfortu snu, należy wybrać piżamę z odpowiedniego materiału. Najlepiej sprawdza się bawełna, szybko chłonąca ciepło, a także pochłaniająca pot. Zwykle wykorzystuje się ją również w produkcji pokrowców na materace łóżek, jednak to właśnie wybór bawełnianej piżamy jest kluczowy. Piżamy satynowe czy jedwabne, choć piękne i dające wrażenie chłodu, nie sprawdzają się w gorące dni. Warto więc wybrać tę uszytą z bawełny.

Śpij sam

Metoda ta, choć wydaje się absurdalna, zabawna czy niemożliwa, jest naprawdę skuteczna. Oczywiście nie chodzi o to, żeby będąc w związku spać w osobnych pokojach, jednak spanie jak najdalej od siebie lub choćby pod osobnymi kołdrami jest doskonałym rozwiązaniem na ochłodzenie organizmu. Pomyślmy jak nasze ciało nagrzewa się latem, wtulone w ciało partnera czy partnerki ogrzewa się jeszcze bardziej, nie mając wokół siebie przestrzeni. Dodatkowo ciało drugiej osoby produkuje ciepło, które przechodzi na nas. Noc upojna a upalna to zupełnie różne pojęcia, dlatego kiedy na dworze panują egzotyczne temperatury, a my następnego dnia mamy ważne spotkanie, na którym musimy być wyspani, śpijmy osobno.

Nie jedz przed snem

Jedzenie przed snem powoduje, że nasze ciało musi wytworzyć dużo energii, aby strawić posiłek. To powoduje, że nasz organizm się nagrzewa. Czynnikami, które ogrzewają ciało jeszcze mocniej, są potrawy ciężkie i/lub gorące, do trawienia których organizm musi wykrzesać z siebie znacznie więcej energii. Dlatego w upalne dni zdecydujmy się na lekkostrawną dietę. Doskonałym rozwiązaniem będzie też odpowiednie nawodnienie organizmu za pomocą schłodzonych napojów.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki sleepless in Warsaw.