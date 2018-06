1. Naturalne kosmetyki nie pienią się

To często powtarzające się sformułowanie. Jest ono nieprawdziwe – naturalne kosmetyki także mogą tworzyć gęstą pianę. Różnicą jest tutaj „powód” pienienia się. Zwykłe, drogeryjne kosmetyki uzyskują tę właściwość za sprawą dodatku SLS-ów i SLES-ów, silnych detergentów, które mają właściwości czyszczące i pieniące. Niestety, mogą powodować przesuszenia i zaczerwienienia. Naturalne produkty pienią się dzięki zawartości naturalnych składników, które nie tylko oczyszczają, ale także pielęgnują i odżywiają. Pamiętaj, to, że produkt pieni się mniej, wcale nie oznacza, że jest mniej efektywny.

2. Naturalne kosmetyki mają krótką datę ważności – często trzeba je przechowywać w lodówce

Otóż… nic bardziej mylnego! Naturalne kosmetyki mają zazwyczaj tak samo długi lub podobny okres ważności, jak te drogeryjne. Z naturalnych składników także powstają bazy konserwujące, które sprawiają, że nie musisz obawiać się o datę przydatności szamponów, odżywek, czy balsamów do ciała. Nie tylko doskonale dopasowują się one do skóry, ale także wzmacniają działanie wszystkich aktywnych składników zawartych w każdym z produktów.

3. Naturalne kosmetyki nie są wskazane dla dzieci

Delikatna skóra najmłodszych potrzebuje specjalnej opieki. Mit, że naturalne kosmetyki nie są tworzone dla dzieci jest absolutną nieprawdą. Produkty naturalne to dobry wybór dla maluchów, ponieważ w ich składzie nie znajdziemy szkodliwych składników chemicznych, SLS-ów i sztucznych dodatków, które mogą powodować podrażnienia. Z myślą o najmłodszych powstają nawet dedykowane linie dla maluchów.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Natura Siberica.