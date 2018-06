Aktywność fizyczna – lepiej późno niż wcale?

Wprowadzenie sportu do naszych codziennych „obowiązków”, niezależnie od wieku, pozwala poprawić stan naszego zdrowia i samopoczucia. Regularna aktywność fizyczna wpływa bowiem na wiele aspektów funkcjonowania organizmu człowieka, dlatego wielokrotnie nazywana jest „naturalną dawką zdrowia”. Przede wszystkim pozwala poprawić krążenie i kondycję układu krwionośnego, przyczyniając się do lepszego dotlenienia naszego organizmu. „Płynniejszy” transport tlenu sprzyja również lepszej pracy mózgu, sprawiając, że każdego dnia czujemy się bardziej wypoczęci (pozytywny wpływ na jakość naszego snu), zwiększamy naszą kreatywność i procesy poznawcze (łatwość przyswajania informacji i zdobywania wiedzy). Sport stanowi zatem „naturalne lekarstwo”, pozytywnie wpływając na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, ponieważ pozwala poprawić krążenie krwi w organizmie (zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia groźnych dolegliwości naczyniowych). Jedną z nich jest przewlekła niewydolność żylna, której pierwszymi objawami są: uczucie ciężkości i ból nóg, opuchlizna, pajączki czy nocne kurcze łydek. Aktywność fizyczną warto zatem podjąć niezależnie od naszego wieku, ponieważ każda chwila spędzona w ruchu, zapewni dobre samopoczucie, satysfakcję i pozytywną energię.

Sport to zdrowie, jednak…

… zawsze powinnyśmy pamiętać o podstawowych zasadach, które sprawią, że aktywność fizyczna stanie się dla nas nie tylko źródłem przyjemności i satysfakcji, ale będzie bezpieczna dla naszego organizmu (warto podjąć „środki ostrożności”, minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych skutków, wynikających z przeciążeń czy kontuzji). Musimy bowiem pamiętać, że wybór odpowiedniej aktywności fizycznej musimy dostosować zarówno do wieku, jak i możliwości organizmu, predyspozycji, ogólnej kondycji czy naszych dotychczasowych przyzwyczajeń. Ze szczególną troską powinniśmy zadbać o nasze nogi, które przez całe życie należą do jednych z najbardziej obciążanych części ciała. Na które czynniki należy zwrócić uwagę?

• Zrób to dobrze!

Musimy pamiętać, że nie każda aktywność nadaje się do tego, aby od niej rozpoczynać swoje sportowe zmagania. Do grupy tych aktywności należy m.in. bieganie, które, zwłaszcza po długim okresie bezruchu, może spowodować zbyt duże i szkodliwe obciążenie naszych nóg. Dlatego, naszą przygodę ze sportem warto rozpocząć od ćwiczeń wzmacniających dolne partie mięśni (np. pilates, zajęcia na siłowni) lub od spacerów (stopniowo zwiększając ich długość i intensywność), które odpowiednio przygotują nasze nogi do rozpoczęcia treningów biegowych. Musimy również pamiętać, aby przygotować odpowiednie obuwie i ubiór, aby nie uciskały naczyń krwionośnych oraz nie zaburzały prawidłowego przepływu krwi do serca.

• Małymi krokami do celu

Na początku warto wyznaczyć sobie cel i rozpisać poszczególne etapy, które przygotują nas do jego realizacji. Jeżeli np. planujemy długą wycieczkę rowerową, powinniśmy stopniowo zwiększać codzienne obciążenia, aby przyzwyczaić nasz organizm (a zwłaszcza nogi) do długotrwałego i intensywnego wysiłku. Dzięki temu poprawimy ukrwienie, wzmocnimy naczynia krwionośne i ogólną kondycję nóg. W tym miejscu warto również postawić bardzo istotne pytanie – kiedy ostatni raz uprawiałam sport? Pozwoli to odpowiednio dobrać liczbę i jakość ćwiczeń, abyśmy na każdym etapie przygody ze sportem, mogli cieszyć się z satysfakcjonujących efektów.

• Rób to, co kochasz!

Warto pamiętać, że sport powinien stanowić dla nas przyjemność i źródło zadowolenia. Przypomnijmy sobie czasy licealne lub studenckie – na pewno jakiś sport sprawiał nam więcej frajdy niż inne ćwiczenia. Wycieczki rowerowe? Długie spacery? Aerobik? Fitness? Chociaż niektóre aktywności wymagają wielu przygotowań, wysiłku i cierpliwości – nie powinniśmy rezygnować z pasji! Wybierzmy to, co kochamy i cieszmy się życiem!

Co jeszcze możemy zrobić, aby wzmocnić nogi?

Niezależnie od tego, którą dyscyplinę sportu wybierzemy, jednymi z najbardziej obciążanych części naszego ciała będą nogi. Ich praca uzależniona jest od wielu czynników. Wśród negatywnych możemy wyszczególnić m.in. nieodpowiednią dietę lub nadwagę, natomiast do pozytywnych zaliczamy m.in. racjonalną aktywność fizyczną oraz właściwe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. To właśnie prawidłowy przepływ krwi przez nasz organizm, minimalizuje ryzyko wystąpienia groźnych dolegliwości np. do przewlekłej niewydolności żylnej, czyli schorzenia, objawiającego się m.in. powstawaniem pajączków i żylaków oraz obrzękami i uczuciem ciężkich nóg. W jaki sposób możemy złagodzić dolegliwości związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu krwionośnego? W tym celu warto korzystać z preparatów zawierających zmikronizowaną diosminę, która pozytywnie wpływa aż na dziewięć kluczowych obszarów układu krwionośnego – zwiększa napięcie żył i zmniejsza ich rozszerzalność, chroni naczynia krwionośne, zmniejsza zastój w żyłach i przepuszczalność drobnych naczyń, udrażnia przepływ układu chłonnego, przyspiesza odpływ krwi oraz zwiększa wytrzymałość drobnych naczyń.

Wprowadzenie codziennej aktywności fizycznej do życia, powinno polepszać, a nie pogarszać jego poziom, dlatego korzystajmy z niej rozsądnie i w granicach naszych realnych możliwości. „Ryzyko”, wynikające z podjęcia aktywności fizycznej dopiero w dojrzałym wieku, łatwo możemy jednak wyeliminować stosując się do powyższych zaleceń. Dzięki temu wzmocnimy organizm, poprawimy kondycję i ogólną sprawność oraz zapewnimy sobie dużą dawkę przyjemności.

