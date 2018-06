1. Po pierwsze: baza

Latem skóra pracuje inaczej, szybciej się poci, przetłuszcza, ale i łatwo ją wysuszyć. Dlatego musimy odpowiednio ją przygotować. Nawilżenie to podstawa.

– Absolutnie nie wolno rezygnować z pielęgnacji, bo skóra nieodpowiednio nawilżona, będzie starała się sama to nadrobić i wtedy zacznie się przetłuszczać. Przed nałożeniem makijażu latem użyjmy lekkiej bazy z filtrem SPF. Innym trickiem jest dwukrotne użycie fixera raz jako bazy oraz po nałożeniu make-upu. Tylko pamiętajmy, by fixer miał dobry skład, który nie będzie przypominał lakieru do włosów. Kolejny mit to używanie zwykłej rozpylonej wody jako utrwalacza lub w ramach nawilżenia. Taka woda zadziała wręcz przeciwnie i parując wyciągnie wilgoć z naszej skóry, więc osiągniemy przeciwny efekt od zamierzonego – mówi Karolina Choroś, Dyrektor Mokotowska Make Up Academy.

2. Skóra idealna latem – nic prostszego!

Kiedy zadbaliśmy już o pielęgnację i bazę, czas na podkład, puder i róż. Latem warto zastosować się do jednej, głównej zasady – im mniej, tym lepiej.

- Gdy jest gorąco, odrzucamy ciężkie i kryjące podkłady, bo wbrew pozorom one wcale nie zapewnią nam trwałego makijażu. Sięgnijmy natomiast po lżejsze fluidy na bazie wody, aby skóra mogła oddychać, a całość była właśnie typowo letnia, dziewczęca. Jeśli chodzi o pudry, sprawdzą się te o najdrobniejszej strukturze np. z silicą. Wtopią się idealnie i zmatują cerę. Wygodna forma to ta w kamieniu o barwie transparentnej, ale mogą być one także w kolorze. Latem rezygnujemy z mocnych technik konturowania, bo jak wiemy im mniej warstw tym lepiej. Wystarczy odrobina różu i rozświetlacza. Na większe wyjścia oczywiście możemy zastosować bronzer z pięknymi błyszczącymi drobinkami – dodaje Karolina Choroś.

3. Nie rezygnuj z koloru

W wakacje możemy sobie pozwolić na używanie większej ilości kolorów, nie muszą być to tylko brązy, beże i szarości. Ważna jest jednak formuła kosmetyków, by pozostały na naszej twarzy jak najdłużej.

– Jeśli chodzi o kolory w makijażu, postawmy na jeden mocniejszy element. Oczy malujmy cieniami np. w kamieniu, które się nie osypują. Są piękne paletki z drobinkami, które sprawią, że nasze oczy będą wyglądały spektakularnie, cień zaś się nie osypie i będzie super trwały. Tusz do rzęs nie musi być wodoodporny, gdyż wbrew pozorom, taki tusz latem może się nie sprawdzić, bo wchodzi w reakcję z sebum. Wystarczy po prostu tusz dobrej jakości. Brwi pozostają zgodnie z trendami naturalne, warto je lekko podkreślić i przeczesać np. żelem. Trwały makijaż ust zapewnią nam oczywiście matowe pomadki i tutaj faktycznie latem warto po nie sięgać i wówczas to usta mogą być tym głównym elementem makijażu. Jeśli jednak nie przepadamy za matami lub tworzymy delikatny makijaż, sięgnijmy po balsamy koloryzujące. Nawilżają i bardzo długo pozostają na ustach. W całym makijażu twarzy pamiętajmy, aby nie dokładać co chwilę kolejnych warstw, bo stworzymy nieatrakcyjną strukturę, jeśli się świecimy, wystarczy bibułka matująca – radzi ekspertka.