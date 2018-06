1. Znajdź swój rytm i fazy

Staraj się iść spać zawsze o tej samej porze, i tak, dotyczy to także weekendów. W tym przypadku regularność to podstawa i dobrze, żeby weszła ci w nawyk. Pomogą w tym małe rytuały: krótki wieczorny prysznic, półgodzinny spacer, najlepiej w zieleni, czy lektura dobrej książki. Znajdź też własny, indywidualny rytm snu. O co chodzi? Otóż ludzie potrzebują zwykle od 7 do 9 godzin snu, ale niektórym wystarcza tylko 5 godzin. Tajemnica tkwi w tym, żeby komfortowo przespać fazy snu głębokiego.

2. Unikaj niebieskiego światła

Smartfon, tablet, komputer czy telewizor nie pasują do łóżka. Generują stres informacyjny i dużo pobudzających bodźców, ale jest jeszcze jeden ważny powód, żeby przed snem trzymać je z daleka od siebie: niebieskie światło ekranów i monitorów działa na twój organizm tak jak światło o poranku, rozbudza. A przecież dzień się kończy, a nie zaczyna.

3. Śpij bez kołysania

To ważne zwłaszcza wtedy, gdy śpisz z kimś i za każdym razem, gdy partner/partnerka przewraca się na drugi bok, czujesz się jak na łódce. W takich warunkach trudno się wyspać, ale jest na to rada i nie chodzi o to, żeby przenieść się na osobne łóżko.

– Dobrym rozwiązaniem jest materac kieszeniowy, czyli taki, w którym każda sprężyna działa niezależnie od pozostałych. Dzięki temu znika efekt falowania i kołysania – mówi Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

4. Wybierz wygodę

Nowoczesne materace mają kilka warstw, oprócz sprężyn to także różnego rodzaju pianki oraz lateks. Każda ma inne właściwości. Dobierz materac najwygodniejszy dla siebie. -

- Chodzi o to, żeby ciało układało się podczas snu w naturalny sposób - kręgosłup pozostawał jednolicie podparty na wszystkich swoich odcinkach, a mięśnie odpowiedzialne za podtrzymywanie go w odpowiedniej pozycji – mogły nocą trochę wypocząć. Wtedy sen zrelaksuje i zregeneruje. Teraz pytanie: jak wybrać taki materac? To dość przyjemne zadanie, w znacznej mierze polega na leżeniu. Warto osobiście wypróbować materace różnego rodzaju. Wystarczy dłużej poleżeć na każdym z nich, żeby odczuć różnicę. Wybieramy ten materac, na którym mamy poczucie komfortu. To ważne, bo odpowiednio dobrany wystarczy na wiele lat i zapewni nam dobry sen – wyjaśnia ekspert.

Do materaca dopasuj pokrowiec, najlepiej z przewiewnej i antyalergicznej tkaniny, a także poduszkę. Np. taka z pianki termoelastycznej dopasuje się do twojej głowy jak szyta na miarę. Możesz też wypróbować nakładkę na materac, czyli dodatkową warstwę regulującą twardość i sprężystość. Rozwiązań poprawiających komfort snu jest mnóstwo, korzystaj z nich – szukaj na własną rękę i pytaj ekspertów.

5. Zadbaj o atmosferę

Nie, nie chodzi o aranżację sypialni czy romantyczne światło. O atmosferze mówimy tu całkiem dosłownie. Kiedy głęboko odetchniesz i nie będzie ci ani za gorąco, ani za zimno, to zaśniesz z przyjemnością. W nocy w sypialni powinno być między 15 a 19 st. C., a wilgotność powietrza wynosić 45-55 proc. Latem śpij przy otwartych oknach, chyba że hałas za oknem jest za duży, a zimą przed snem dobrze przewietrz sypialnię.

6. Zjedz lekko, nie podjadaj

Wiadomo, że źle się śpi tak z pełnym, jak i z pustym żołądkiem. Ostatni posiłek zjedz ok. cztery godziny przed pójściem spać. Wybierz coś lekkostrawnego, jak ryż, makaron czy gotowane warzywa. Pieczywo pełnoziarniste czy sałatkę z surowych warzyw lepiej jeść na śniadanie. Oczywiście unikaj podjadania w nocy, ale to już pewnie wiesz.

7. Zmęcz się i spoć, to zaśniesz

Świetnie działa to w przypadku dzieci, ale zna to chyba każdy z nas: jeśli zmęczymy się fizycznie, zasypiamy szybko i śpimy błogo. Wybieraj sporty sprzyjające intensywnemu wysiłkowi, jak bieganie, rower, pływanie, koszykówka, piłka nożna czy tenis ziemny. Zmęczenie to jedna rzecz, ale sport pozwala też się odstresować. Przestajesz myśleć o zadaniach w pracy i rozpamiętywać zdarzenia dnia poprzedniego. Pamiętaj tylko, żeby nie kłaść się do łóżka od razu po prysznicu. Twój organizm pracuje jeszcze na wysokich obrotach, potrzebuje trochę czasu na wyciszenie i odprężenie.

8. Włącz wyobraźnię

Kiedyś polecano liczenie owiec, ale są przyjemniejsze sposoby na odłączenie się od rzeczywistości. Ułóż się wygodnie i pofantazjuj o wymarzonym miejscu na urlop, o miękkim piasku pod stopami, szumie fal, przyjemnym cieple słońca. Inna sprawdzona metoda to podróż w wyobraźni. Zaśniesz, zanim osiągniesz cel.