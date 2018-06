– Kosmetyki naturalne zawierają przynajmniej 95 proc. składników pochodzenia naturalnego. Ważne, żebyśmy nie pomylili takich kosmetyków z organicznymi – one się od siebie znacząco różnią. Kosmetyki organiczne muszą zawierać przynajmniej 20 proc. składników pochodzących z certyfikowanych upraw ekologicznych – mówi agencji Newseria Anna Wśniewska, menadżer ds. produktu Natura Siberica.

Każdy typ skóry czy rodzaj włosów wymaga odmiennej pielęgnacji, dlatego kosmetyki naturalne i organiczne są odpowiedzią na indywidualne potrzeby różnych osób. Pomagają w regeneracji skóry, łagodzą podrażnienia i stany zapalne.

– Wszystkie te kosmetyki nie powinny zawierać substancji typu syntetyczne barwniki, konserwanty, aromaty, nie mogą zawierać również silnie drażniących substancji, takich jak popularnie nazywane SLS-y czy SLES-y, detergenty, które co prawda silnie myją i oczyszczają skórę, ale również powodują bardzo dużo podrażnień i zmywają naszą naturalną warstwę hydrolipidową z naskórka. Takimi niepożądanymi składnikami w kosmetykach naturalnych są również pochodne ropy naftowej czy składniki pochodzące od zwierząt – mówi Anna Wśniewska.

Z raportu dotyczącego oczekiwań konsumentów kosmetyków naturalnych i organicznych opublikowanego przez Naturativ wynika, że przy wyborze kosmetyków naturalnych najczęściej kierujemy się unikaniem ryzyka (65 proc.), troską o środowisko i zwierzęta (18 proc.), a także zgodnością z wyznawanymi zasadami i filozofią życia (17 proc.). Kosmetyki naturalne bez trudu można odróżnić na półkach sklepowych od tych konwencjonalnych dzięki specjalnym oznaczeniom na opakowaniach.

– Certyfikaty przyznawane są zarówno organicznym, jak i naturalnym kosmetykom przez organizacje zajmujące się tym w różnych krajach. W Europie taką organizacją zrzeszającą firmy certyfikujące jest COSMOS, zrzesza on takie bardzo znane organizacje, jak ECOCERT, ICEA czy BDIH, więc oznaczenie jednej z tych organizacji na kosmetyku będzie gwarancją tego, że wybieramy to, co dla nas najlepsze. Taki certyfikat oznacza, że kosmetyk został wykonany według ściśle określonych zasad – mówi Anna Wśniewska.

Kosmetyki naturalne stanowią kilka procent rynku kosmetycznego w Polsce, a ich sprzedaż stale rośnie. To efekt rozwijającego się trendu slow life. Według ekonomistów wpływ na podejmowanie takich, a nie innych decyzji konsumenckich i wybór naturalnych kosmetyków, ma także ich cena, która wydaje się być znacznie bardziej atrakcyjna od ceny specjalistycznych kosmetyków tworzonych w laboratoriach.