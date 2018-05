Depilacja francuska to metoda dla osób, które cenią sobie naturalny lecz estetyczny wygląd. Jest to najpłytsza forma depilacji. Włoski usuwane są z boków wzgórka łonowego i pachwin. Ten rodzaj depilacji nie obejmuje pośladków, okolic między nimi, ani warg sromowych. Owłosienie na wzgórku łonowym zostaje uformowane na kształt trójkąta lub prostokąta. Metoda pozwala na uzyskanie estetycznego wyglądu w bieliźnie lub bikini. Włoski nie wystają poza linię bielizny.

Depilacja brazylijska to coraz bardziej popularna metoda usuwania owłosienia z okolic intymnych. Jest znacznie głębsza niż depilacja francuska. Podczas zabiegu włoski zostają usunięte z okolic bikini, pachwin, warg sromowych (głębokość zależy od preferencji) oraz z okolic pośladków i pomiędzy nimi. Włosy znajdujące się po środku wzgórka łonowego (nad łechtaczką) zostają przystrzyżone w cienki pasek lub inny kształt.

Depilacja hollywoodzka to najgłębsza forma depilacji. Różnica pomiędzy depilacją brazylijską a hollywoodzką polega na rezultacie. W przypadku tego rodzaju depilacji, owłosienie zostaje usunięte z pachwin, wzgórka łonowego, warg sromowych oraz okolic pośladków – usuwa się wszystkie włoski, efektem czego jest idealnie gładka strefa bikini. Metoda daje poczucie największego komfortu i estetyki.

- Można zaobserwować trend stopniowego minimalizowania owłosienia z okolic intymnych aż do jego całkowitej eliminacji – niektóre osoby czują się komfortowo, kiedy usuną owłosienie z linii bielizny, inne decydują się na depilację wzgórka łonowego oraz warg sromowych (w przypadku kobiet) i pośladków. Średnio co druga pacjentka naszej firmy decyduje się na depilację laserową tzw. głębokiego bikini, które obejmuje wzgórek łonowy, wargi sromowe oraz pachwiny. Do tego obszaru najczęściej towarzyszącym zabiegiem jest depilacja strefy pośladków, a dokładniej linii między pośladkowej. Wbrew powszechnym opiniom nie jest to zabieg krępujący. Pacjentka ma na sobie bieliznę jednorazową, a zabieg wykonuje również kobieta – podsumowuje Dominika Martyniak, założycielka sieci salonów medycznych epilira.