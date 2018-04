Jasno – ciemno

Pierwsza zasada, która sprawdzi się przy modelowaniu powieki cieniami mówi o odpowiednim doborze kolorów. Jasnym kolorem należy pokryć całą powiekę ruchomą, zaczynając od wewnętrznego kącika. Następnie cieniem w kolorze pośrednim (mogą to być szarości, delikatne brązy i odcienie taupe) pokrywamy obszar nad załamaniem powieki. Jeśli chcemy uzyskać bardziej wieczorowy efekt, postawmy na kredkę, którą rozetrzemy w zewnętrznym kąciku dolnej powieki wyciągając ją w stronę zewnętrznego końca łuku brwiowego. Ciemnym cieniem warto też delikatnie zaakcentować dolną powiekę w jej zewnętrznym kąciku. Te kroki pozwolą nam stworzyć złudzenie optycznego liftingu.

Kosmetyczni pomocnicy

Opadająca powieka potrafi być również problematyczna pod tym względem, że cienie na nią nałożone odbijają się lub rolują. Aby je ujarzmić, warto korzystać z kosmetyków, które pozwolą trzymać je w ryzach. Bazy pod cienie lub zastygające cienie przyjdą nam z pomocą. Nie tylko utrwalą cienie w miejscu, ale również podbiją ich pigmentację.

Ujarzmij brwi

Oko z opadającą powieką ma to do siebie, że obszar zaraz pod brwiami bywa bardzo wąski i aby go powiększyć, niezbędne jest wyregulowanie brwi oraz ich podkreślenie. Możemy je zaznaczyć pudrem do brwi, co da bardzo naturalny efekt lub kredką – wówczas uzyskamy bardziej wyrysowany efekt. Pamiętajmy jednak o precyzji. Jeśli wyjedziemy poza pożądaną linię, wyczyśćmy nadmiar kosmetyków za pomocą patyczka higienicznego lub pędzelka do korektora.

Podziękowania za opracowanie poradnika dla Pauliny Pilipczuk, wizażystki marki Golden Rose.