Oczy. To one jako przyciągają spojrzenia innych osób, a według wielu badań są tez wyznacznikiem atrakcyjności. Nosząc okulary warto pamiętać, że w zależności od rodzaju wady - plusów lub minusów, mogą one powodować zniekształcenie wielkości oczu. Plusy optycznie powiększają nasze oczy, minusy natomiast sprawiają, iż oczy wyglądają na znacznie mniejsze. Na szczęście, są triki makijażowe, które pomagają tuszować ten problem!

Makijaż dla dalekowidza

Panie, które są posiadaczkami okularów ze szkłami - plusami, powinny zaprzyjaźnić się z ciemnymi, mocnymi cieniami do powiek. Idealnym makijażem oczu będzie dla nich „smokey eye”. Ciemne odcienie nakładamy tylko na ruchomą część powieki. Dalekowidzki mogą pozwolić sobie na czarny eyeliner oraz mocne obrysowanie oczu kredką. Świetnie sprawdzi się też czarny tusz do rzęs.

Warto też pamiętać o idealnym kształcie brwi. Okulary mocno podkreślają ich linie, powinny więc być odpowiednie wyregulowane. Nosisz mocne oprawki i chcesz równolegle rozłożyć akcenty? Zamiast podkreślać oko, możesz dla odmiany sięgnąć po intensywny kolor pomadki.

Make-up dla krótkowidza

Panie, które dobrze widzą z bliska, powinny zadbać o optyczne powiększenie oczu, które w okularach mogą wyglądać na mniejsze. Najłatwiej osiągnąć taki efekt wybierając jedynie na jasne, perliste lub połyskujące cienie. Nakładamy je na całej powiece, aż po łuk brwiowy. Należy unikać obrysu oczu czarną kredką lub eyelinerem. Można ewentualnie podkreślić 1/3 długości oka od zewnętrznego kącika oka.

Warto pamiętać również, że szkła mogą uwydatniać cienie i zmarszczki, znajdujące się wokół oczu. Dlatego okularnice powinny zadbać o odpowiedni dobór korektora oraz podkładu, które sprawią, że cera będzie wyglądać na wypoczętą oraz rozświetloną.

- Oprawki korekcyjne są ozdobą na twarzy, dodatkiem, którego uzupełnieniem powinien być odpowiednio dobrany makijaż. Pamiętajmy, aby współgrał on z kolorystyką i stylem oprawek. Jeśli okulary są w mocnym, jaskrawym kolorze, dobrze, aby makijaż był delikatniejszy - mówi Joanna Kowal, ekspert Kodano.pl