Długowieczność była od zawsze marzeniem ludzkości. Stąd legendy o kamieniu filozoficznym czy cudownych eliksirach – te dawały wieczne życie tylko w bajkach. Rzeczywistość daje nam natomiast badania naukowe, według których ludzki organizm jest zaprojektowany, by dożyć ponad stu lat. Wydaje się to niemożliwe, ale z pewnością odpowiedni tryb życia może znacznie wydłużyć życie i poprawić jego jakość. Poniżej kilka rad ekspertów z www.medisky.pl, jak to zrobić.

Jedz mniej

Jeśli zaczniesz jeść o jedną czwartą mniej niż normalnie, obniżając dzienny bilans kaloryczny do 2000 kcal, wspomożesz pracę swojego serca. Do takich wniosków doszli naukowcy z Washington University School of Medicine w Saint Louis, którzy przeprowadzili badanie na małpach. U osobników, którym zmniejszono dzienną rację karmy zmieniło się funkcjonowanie serca - zaczęło ono pracować jak u małp o 15 lat młodszych.

Przygarnij psa

Pies oznacza spacery, a spacery to prawdziwe dobrodziejstwo dla organizmu i samopoczucia. Badania wykazały, że codzienny spacer pozwala zwalczyć łagodne i umiarkowane postacie depresji. Ponadto pies działa jak pigułka na nadciśnienie, cholesterol i alergie. Kontakt z czworonogiem spowalnia pracę serca i reguluje uwalnianie adrenaliny. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne twierdzi nawet, że pies w domu zmniejsza ryzyko chorób serca. Pomaga też obniżyć poziom hormonów stresu. W końcu dogoterapia nie wzięła się znikąd.

Umawiaj się na randki

Samotność postarza. Im bardziej jesteśmy samotni, tym szybciej podupadamy na zdrowiu. Karolinska Institutet ze Szwecji przeprowadził badania, z których wynika, że u osób towarzyskich, którzy często przebywają wśród ludzi ryzyko demencji zmniejsza się o połowę. Natomiast badacze z Uniwersytetu w Los Angeles zidentyfikowali geny, które u osób samotnych wykazują nadmierną aktywność. Ta z kolei prowadzi do powstawania procesów zapalnych i w konsekwencji – zmian chorobowych.

Czytaj, ucz się, rozwiązuj łamigłówki

Trenuj mózg. Im sprawniejszy mózg, tym mniejsze ryzyko zachorowania na Alzheimera czy kłopoty z pamięcią. Badania doktora André Fentona z Uniwersytetu Nowy Jork wykazały, że mózg można trenować jak mięśnie. A jak wiadomo silne, dobrze wytrenowane mięśnie służą latami, w przeciwieństwie do tych nieużywanych, które z czasem praktycznie zanikają.

Zapobiegaj zamiast leczyć

Zmiana trybu życia, wykorzenienie złych nawyków, to wyzwanie. Warto jednak je podjąć, bo gdy dopadnie cię choroba może być za późno. Leczenie zazwyczaj jest kosztowne. Warto więc zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowia swojego i najbliższych na wypadek choroby. Na rynku dostępne są dziś ubezpieczenia, które pozwalają leczyć się bez kolejek, u najlepszych specjalistów, w dowolnym kraju na świecie. Można nawet ubezpieczyć się na wypadek choroby nowotworowej, konieczności wykonania rekonstrukcyjnych zabiegów chirurgii plastycznej czy wykonywać badania profilaktyczne.